O príncipe da Jordânia, Ali Bin Al-Hussein, à esquerda, e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, à direita - Fabrice Coffrini / AFP

O príncipe da Jordânia, Ali Bin Al-Hussein, à esquerda, e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, à direitaFabrice Coffrini / AFP

Publicado 04/08/2026 20:00 | Atualizado 04/08/2026 20:06

Rio - Em meio a tentativa frustrada de captação de investimento privado e ao abalo da credibilidade no âmbito internacional, Gianni Infantino convocou uma reunião no Marrocos, na próxima quarta-feira (5), para lidar com a crise na Fifa, segundo o portal "Sky Sports".

O encontro contará com altos dirigentes da entidade e será realizado na cidade de Rabat. Infantino está pressionado a sair do cargo de presidente da Fifa depois da sua proposta de atrair investimento privado, a Fifa Forward Enterprise (FFE), não receber apoio de boa parte das federações.

Arsène Wenger, diretor de desenvolvimento global do futebol da entidade, afirmou nesta terça (4), que não participou da elaboração do plano do suíço. O ex-treinador destacou que o recuo da ideia era algo "absolutamente necessário e incontestável".