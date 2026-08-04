Hércules celebra gol pelo Fluminense - Marina Garcia/Fluminense

Hércules celebra gol pelo FluminenseMarina Garcia/Fluminense

Publicado 04/08/2026 18:52

Fluminense. Segundo informações do 'ge', o clube russo fez apenas uma consulta pelo jogador e avalia se avançará nas negociações. A movimentação ocorre após Danilo, do Botafogo, recusar uma transferência ao país.



Até o momento, não houve proposta formal nem contato oficial por parte da equipe de São Petersburgo. A diretoria russa, porém, busca um meio-campista com características semelhantes às do atleta tricolor.

Rio - À procura de um volante, o Zenit passou a monitorar Hércules, do. Segundo informações do 'ge', o clube russo fez apenas uma consulta pelo jogador e avalia se avançará nas negociações. A movimentação ocorre após Danilo, do Botafogo, recusar uma transferência ao país.Até o momento, não houve proposta formal nem contato oficial por parte da equipe de São Petersburgo. A diretoria russa, porém, busca um meio-campista com características semelhantes às do atleta tricolor.

O Fluminense não demonstra interesse em negociar um de seus titulares neste momento, mas a situação financeira exige atenção. Até agora, a única venda relevante em 2026 foi a de Facundo Bernal, que rendeu 7,2 milhões de dólares (cerca de R$ 36,9 milhões) aos cofres do clube.



Mesmo assim, os cariocas ainda têm uma meta financeira a cumprir nesta temporada. A expectativa é arrecadar cerca de R$ 200 milhões com negociações de jogadores.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Alexandre Borges.