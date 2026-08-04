Marcelo cumprimenta Hulk no CT Carlos Castilho - Reprodução / Instagram

Marcelo cumprimenta Hulk no CT Carlos CastilhoReprodução / Instagram

Publicado 04/08/2026 16:22

Rio — O ex-lateral-esquerdo e ídolo do Fluminense , Marcelo, visitou o CT Carlos Castilho, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, nesta terça-feira (4), um dia antes da partida do Tricolor contra o Vasco, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

A página oficial do clube publicou um registro do momento. No vídeo, Marcelo conversa com atletas, como Hulk e Igor Rabello, integrantes da comissão técnica e dirigentes. O ex-defensor e seu filho, Liam, receberam camisas com seus nomes.

Torcedores foram à loucura nos comentários. "Titular sem treinar. É para jogar os 90 minutos", pediu um seguidor. "Ele só precisa de 45 minutos para fazer a diferença, contrato nele", apontou um torcedor.



A bola rola para o jogo decisivo às 21h30 desta quarta-feira (4), no Maracanã. No jogo de ida, Fluminense e Vasco empataram em 0 a 0.

Ídolo eterno

Marcelo foi revelado pelo Fluminense em 2005. Logo, se destacou e transferiu-se para o Real Madrid em 2007. Desde então, se imortalizou como um dos maiores ídolos da história do clube espanhol, onde atuou até 2022. Depois, em 2023, voltou ao Tricolor e venceu a Libertadores 2023 e a Recopa Sul-Americana 2024, até se aposentar.