Fred é o treinador do sub-20 do FluminenseDivulgação / Fluminense FC

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Pedro Logato
Rio - Ídolo do Fluminense, Fred, de 42 anos, voltou ao clube recentemente para ser treinador da equipe sub-20. Ele teve uma passagem pela categorias de base do Fortaleza, antes de retornar para o clube das Laranjeiras. Na opinião de Luis Zubeldía, atual comandante do Tricolor, o ex-centroavante será técnico principal do Flu um dia.
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"No caso do Fred, a lógica é a mesma. Ele está lá, nós aqui. Que ele experimente, forme jogadores, seja uma ponte e no futuro não muito distante possa ter a chance de dirigir o time profissional. Imagino que seja o projeto institucional. Assim aconteceu comigo no Lanús", disse em entrevista ao portal "GE".
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Bicampeão brasileiro e segundo maior artilheiro da história do Fluminense, Fred marcou sua história no Fluminense, porém, Zubeldía alertou que o ex-centroavante irá viver a rotina comum dos técnicos.
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"Tem que falar com ele que é ídolo até que perca três partidas. Depois vai sofrer como todos", brincou o argentino sobre a instabilidade da função.