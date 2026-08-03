Fred é o treinador do sub-20 do Fluminense - Divulgação / Fluminense FC

Fred é o treinador do sub-20 do FluminenseDivulgação / Fluminense FC

Publicado 03/08/2026 12:59

"No caso do Fred, a lógica é a mesma. Ele está lá, nós aqui. Que ele experimente, forme jogadores, seja uma ponte e no futuro não muito distante possa ter a chance de dirigir o time profissional. Imagino que seja o projeto institucional. Assim aconteceu comigo no Lanús", disse em entrevista ao portal "GE".

Bicampeão brasileiro e segundo maior artilheiro da história do Fluminense, Fred marcou sua história no Fluminense, porém, Zubeldía alertou que o ex-centroavante irá viver a rotina comum dos técnicos.

"Tem que falar com ele que é ídolo até que perca três partidas. Depois vai sofrer como todos", brincou o argentino sobre a instabilidade da função.