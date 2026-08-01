Luis Zubeldía em ação durante o clássico entre Vasco e Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Luis Zubeldía em ação durante o clássico entre Vasco e Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do BrasilMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 01/08/2026 21:12





“Quando você não sofre gols, pode ser casualidade ou pode ser porque fez um bom trabalho. Hoje, a equipe fez um bom trabalho porque, à exceção de uma ocasião no segundo tempo, depois (o Vasco) não conseguiu gerar situações de gol”, declarou o comandante, em entrevista coletiva.



“Neste tipo de partida, o rival pode ter três ou quatro situações. Me lembro de uma no segundo tempo, um cruzamento, depois a equipe (do Fluminense) se manteve sólida. A atuação dos dois zagueiros foi boa”, destacou.



O treinador também explicou o motivo de não ter relacionado nenhum garoto da base para ficar como opção para o setor no banco de reservas: “Se tiver algum juvenil para subir imediatamente, hoje não achamos. Acredito que para a próxima partida, Jemmes vai estar à disposição”.



O confronto de volta acontecerá na quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), também no Maracanã. Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis. Técnico do Fluminense , Luis Zubeldía rasgou elogios ao desempenho de Ignácio e Igor Rabello neste sábado (1º), diante do Vasco . O clássico terminou empatado em 0 a 0 , no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Eles eram os únicos zagueiros disponíveis para o duelo - Thiago Silva, Freytes, Millán e Jemmes se recuperam de lesão.“Quando você não sofre gols, pode ser casualidade ou pode ser porque fez um bom trabalho. Hoje, a equipe fez um bom trabalho porque, à exceção de uma ocasião no segundo tempo, depois (o Vasco) não conseguiu gerar situações de gol”, declarou o comandante, em entrevista coletiva.“Neste tipo de partida, o rival pode ter três ou quatro situações. Me lembro de uma no segundo tempo, um cruzamento, depois a equipe (do Fluminense) se manteve sólida. A atuação dos dois zagueiros foi boa”, destacou.O treinador também explicou o motivo de não ter relacionado nenhum garoto da base para ficar como opção para o setor no banco de reservas: “Se tiver algum juvenil para subir imediatamente, hoje não achamos. Acredito que para a próxima partida, Jemmes vai estar à disposição”.O confronto de volta acontecerá na quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), também no Maracanã. Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

Outras respostas de Luis Zubeldía

. Chegada de reforços: “Se aparecer um jogador com potencial para o elenco, vamos considerar. Isso está mais que claro. Mário, Paulo, Mattheus, sempre observamos jogadores. Temos que analisar a parte econômica também. Mas também temos um bom elenco e não temos necessidade imediata de incorporar jogadores. Vamos ver se há oportunidades no mercado”.



. Oportunidades de gol: “Tivemos seis situações claras de gol. É uma lástima. Me parece que hoje nós tivemos chances, foi um compilado de situações, contra só uma do Vasco. Precisamos ser mais efetivos. Poderíamos ter ficado com a vitória. São 180 minutos e a primeira etapa está igualada”.



. Atuação de John Kennedy: “Ele jogou comigo todo o semestre. A partida contra o Bragantino, 48 horas antes do jogo, estava em concentração para jogar. Sofreu um problema muscular e, nesse tempo, decidi que Hulk jogaria. Depois da expulsão, não podemos usá-lo. Então, vai se criando novelas, histórias, falando sobre titular indiscutível, mas a realidade é que acontecem coisas que nem sempre podemos falar que não prestaram atenção. Se o John estava expulso, não podia utilizá-lo. Ele ser titular hoje não é novidade. Ele sempre jogou comigo. Jogou muitos jogos. Sabemos que ele tem outro estilo de atacante, tem um estilo começando no banco e começando de titular”.



. Entrada de Nonato ao invés de Ganso: “Queríamos refrescar a equipe e mudar o perfil do que fizemos por 60, 70 minutos. Queria refrescar as zonas dos volantes, Martinelli e Hércules se cansaram muito. Nos primeiros 60 minutos, tivemos a bola nessa área. Não serviria tanto utilizar um jogador que não estávamos utilizando e que não era da mesma função. Nonato pode fazer duas funções (de volante e meia), e fez bem. Mas se eu pensei? Claro que pensei. Ganso poderia ajudar. Ele gira a bola rápido. Originalmente pensei em ir com Nonato e Ganso, mas poderia acontecer o que te falei. Se não tivéssemos uma boa saída atrás, a bola voltaria e iríamos expor os jogadores mais criativos”.



. Hulk pode jogar com John Kennedy?: “Tudo é possível. Tem muitos jogos pela frente. Pode ser uma opção também”.



. Sensação de revanche?: “São clássicos e se joga como tal. Não é só pela Copa do Brasil. É clássico. Venho da Argentina e sei o que são clássicos. Tem que saber jogar. Tem que superar os limites dentro de campo. Se joga assim, se joga com muita paixão”.



. Atuação da arbitragem: “Me parece que o árbitro, em algumas situações, estava errático. É um grande árbitro, por isso foi para a Copa do Mundo, mas em algumas situações se deixou levar pelo torcedor. Houve um erro no primeiro tempo que Canobbio sairia em condições de fazer um chute cruzado que não era impedimento. Na segunda etapa, algumas. Não gostei da arbitragem, mas sei que é um grande árbitro. Não é um comentário negativo a ele”.