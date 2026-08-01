Mattheus Montenegro é o presidente do FluminenseMarina Garcia/FFC
Conselho Deliberativo do Fluminense aprova contas de 2025
Último ano da gestão do presidente Mário Bittencourt alcançou maior receita bruta de sua história do clube
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Fluminense deve ter John Kennedy titular contra o Vasco na Copa do Brasil
Tricolor terá desfalques na defesa, já que Thiago Silva, Millán e Freytes estão machucados
Boca Juniors consulta atacante do Fluminense, mas resposta é negativa
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Thiago Silva manda recado para tricolores: 'Já já estou de volta'
Zagueiro, de 41 anos, sofreu uma lesão na coxa direita no empate do clube contra o Bahia por 0 a 0
Jemmes treina no Fluminense e pode ser reforço para clássico
Zagueiro se lesionou no empate do Fluminense contra o Bragantino no último dia 17, na volta do Campeonato Brasileiro
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Igor Rabello só começou jogando com o técnico duas vezes, quando time reserva foi utilizado
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