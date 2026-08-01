Mattheus Montenegro é o presidente do Fluminense - Marina Garcia/FFC

Mattheus Montenegro é o presidente do FluminenseMarina Garcia/FFC

Publicado 01/08/2026 14:00 | Atualizado 01/08/2026 14:01

Rio - O Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou em reunião, nesta sexta-feira (31), no Salão Nobre das Laranjeiras, as contas referentes ao ano de 2025. Ao todo, 76 conselheiros estiveram presentes, dos quais 75 votaram a favor. O Conselho Fiscal já havia emitido parecer favorável à aprovação sem ressalvas.

Presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro fez uma apresentação detalhada das demonstrações financeiras. O mandatário sanou dúvidas apontadas pelos conselheiros, entre elas o uso da premiação da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, em 2025 e as ressalvas feitas pela auditoria no balanço.

Em abril, o Fluminense divulgou o balanço financeiro referente a 2025, auditado pela empresa BDO. No último ano da gestão do presidente Mário Bittencourt, o Tricolor alcançou a maior receita bruta de sua história, com faturamento superior a R$ 1 bilhão.

O Fluminense registrou resultado positivo pelo quarto ano consecutivo, com superávit de R$ 51,5 milhões no exercício. Eleito presidente para o triênio de 2026 a 2028, Mattheus Montenegro vive o primeiro ano no comando do Fluminense. No ano passado, ocupava o cargo de vice-presidente.