Igor Rabello em ação no clássico entre Vasco e Fluminense, no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense FC

Igor Rabello em ação no clássico entre Vasco e Fluminense, no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 01/08/2026 20:28

Fluminense e



“Tivemos quatro lesões de zagueiros, é uma coisa que não acontece. Nunca tinha visto. Mas eu tinha que estar preparado para quando chegasse a oportunidade”, disse o jogador, depois do duelo.



“Minha cabeça sempre esteve boa, mesmo sem tantas chances. Trabalho bastante, busco melhorar todos os dias. Que bom que não levamos gol”, complementou. Igor Rabello comentou a chance de ter sido titular no empate sem gols entre Vasco , neste sábado (1º), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O zagueiro apareceu na escalação por causa das lesões de Thiago Silva, Freytes, Millán e Jemmes. Assim, formou dupla com Ignácio e cumpriu o seu papel durante os 90 minutos.“Tivemos quatro lesões de zagueiros, é uma coisa que não acontece. Nunca tinha visto. Mas eu tinha que estar preparado para quando chegasse a oportunidade”, disse o jogador, depois do duelo.“Minha cabeça sempre esteve boa, mesmo sem tantas chances. Trabalho bastante, busco melhorar todos os dias. Que bom que não levamos gol”, complementou.

O defensor também fez uma análise do clássico: “São 180 minutos, os dois times sabem a importância dos dois jogos. Hoje foi bem disputado, faltou aproveitarmos as chances criadas. Vamos procurar melhorar para buscar a classificação”.

A partida de volta acontecerá na quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), também no Maracanã. Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.