Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Theo Faria
O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Vasco, neste sábado (1º), pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Luis Zubeldía terá dor de cabeça no setor defensivo, já que só dois zagueiros de origem estarão à disposição: Ignácio e Igor Rabello.

Jemmes ficou de fora, apesar de ter retomado os treinos no CT Carlos Castilho na última sexta-feira (31). Thiago Silva, Freytes e Millán, lesionados, também não poderão entrar em campo. Por outro lado, Guilherme Arana e John Kennedy estão de volta.

O clássico será às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. O jogo de volta acontecerá na quarta-feira (5), às 21h30, no mesmo estádio. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da classificação às quartas de final será nos pênaltis.

Os relacionados do Fluminense

. Goleiros: Fábio, Gustavo Felix e Marcelo Pitaluga;
. Defensores: Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Renê e Samuel Xavier;
. Meio-campistas: Alisson, Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio e PH Ganso;
. Atacantes: Canobbio, Germán Cano, Hulk, John Kennedy, Kevin Serna, Riquelme, Savarino e Soteldo.