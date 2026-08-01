Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Jemmes ficou de fora, apesar de ter retomado os treinos no CT Carlos Castilho na última sexta-feira (31). Thiago Silva, Freytes e Millán, lesionados, também não poderão entrar em campo. Por outro lado, Guilherme Arana e John Kennedy estão de volta.
O clássico será às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. O jogo de volta acontecerá na quarta-feira (5), às 21h30, no mesmo estádio. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da classificação às quartas de final será nos pênaltis.
Os relacionados do Fluminense
. Defensores: Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Renê e Samuel Xavier;
. Meio-campistas: Alisson, Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio e PH Ganso;
. Atacantes: Canobbio, Germán Cano, Hulk, John Kennedy, Kevin Serna, Riquelme, Savarino e Soteldo.
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