Igor Rabello em ação no clássico entre Vasco e Fluminense, no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense FC

Igor Rabello em ação no clássico entre Vasco e Fluminense, no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 02/08/2026 16:05

Com as lesões de Thiago Silva, Freytes, Jemmes e Millán, o técnico Luis Zubeldía precisou recorrer a Ignácio e Igor Rabello como a dupla titular da zaga contra o Vasco. Ambos superaram a desconfiança e tiveram uma atuação segura. Ignácio foi o grande destaque do jogo com 81 ações com a bola e o líder da partida em duelos ganhos (13), cortes (10) e ações defensivas (14), segundo o "SofaScore".

"Quando você não sofre gols, pode ser casualidade ou pode ser porque fez um bom trabalho. A equipe fez um bom trabalho porque à exceção de uma ocasião no segundo tempo, depois o Vasco não conseguiu gerar situações de gol. Neste tipo de partida, o rival pode ter três ou quatro situações. Me lembro de uma no segundo tempo. A atuação dos dois zagueiros foi boa, assim como o Rabello", disse Zubeldía.

Contratado em 2024, Ignácio chegou para ser titular após a saída de Nino para o Zenit, da Rússia, mas não conseguiu se firmar. O zagueiro, de 29 anos, sofreu com problemas físicos e não teve sequência. Com isso, viu Freytes assumir a titularidade. Porém, ele costuma ser utilizado com frequência e foi titular na Copa do Mundo de Clubes de 2025. Na atual temporada, soma 22 jogos, um gol e uma assistência.

Já Igor Rabello, por outro lado, foi contratado no ano passado e também não se firmou. O zagueiro, de 31 anos, foi para o fim da fila na defesa e chegou a ficar fora dos planos, mas não recebeu propostas para sair. Desde que chegou, disputou apenas oito jogos, sendo metade nesta temporada. O defensor não jogava uma partida oficial desde janeiro, quando foi titular na derrota para o Boavista, pelo Carioca.

Apesar da desconfiança e da falta de prestígio, Igor Rabello assumiu a responsabilidade e teve uma atuação segura contra o Vasco. O zagueiro também foi um dos grandes nomes da partida e teve 68 ações com a bola. O jogador teve sete ações defensivas, ganhou todos os quatro duelos disputados, teve cinco cortes e um desarme, segundo os dados do "SofaScore".

O Fluminense volta a enfrentar o Vasco na próxima quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após empatar sem gols na primeira partida, o Tricolor joga por uma vitória para avançar às quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será decidida nos pênaltis.