Fluminense sofreu com a falta de pontaria do ataque contra o Vasco - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fluminense sofreu com a falta de pontaria do ataque contra o VascoMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 02/08/2026 12:50

Rio - O Fluminense vive a pior turbulência sob o comando do técnico Luis Zubeldía. O Tricolor voltou a sofrer com as chances desperdiçadas e empatou sem gols com o Vasco , neste último sábado (1), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Foi o quinto empate consecutivo, algo que não acontecia há 34 anos.

"Tivemos seis situações claras de gol. É uma lástima. Me parece que hoje nós tivemos chances, foi um compilado de situações, contra só uma do Vasco. Precisamos ser mais efetivos nessa situação. Poderíamos ter ficado com a vitória. São 180 minutos e a primeira etapa está igualada", disse o técnico Luis Zubeldía após o clássico.

A última vez que o Fluminense empatou cinco jogos consecutivos aconteceu em 1992. Na época, o Tricolor empatou com Vasco (1 a 1), Madureira (1 a 1), Volta Redonda (2 a 2) e Olaria (0 a 0) pelo Carioca, além do Sergipe (2 a 2) pela Copa do Brasil, segundo os dados do "Enciclopédia Tricolor". A estatística não considera os amistosos entre as partidas oficiais.

A sequência atual do Fluminense conta empates com Cruzeiro (1 a 1), Bragantino (1 a 1), Grêmio (1 a 1) e Bahia (0 a 0) pelo Brasileirão, além do Vasco (0 a 0) pela Copa do Brasil. A última vitória oficial do Tricolor, sem considerar os amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia, aconteceu contra o Deportivo La Guaira, da Venezuela, por 3 a 1, pela Libertadores, em 27 de maio.

Os números refletem a dificuldade do Fluminense no ataque. Nos últimos cinco jogos, o Tricolor fez apenas três gols e sofreu a mesma quantidade. O ataque criou nove grandes chances e precisa de 26 finalizações para marcar um gol, segundo os dados do "SofaScore". A defesa, por outro lado, cedeu seis grandes chances e sofre um gol a cada 17,6 finalizações.

O Fluminense vive um momento decisivo na temporada. No mês de agosto, o Tricolor decide a vida na Copa do Brasil e Libertadores, além de ter confrontos diretos com Botafogo, Palmeiras e Athletico-PR na disputa pelo G-5 do Brasileirão. Após empatar o jogo de ida, o Time de Guerreiros volta a enfrentar o Vasco na próxima quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela partida de volta.