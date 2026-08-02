Fluminense sofreu com a falta de pontaria do ataque contra o VascoMarcelo Gonçalves/Fluminense
Fluminense empata quinto jogo seguido e sofre com falta de efetividade
Tricolor volta a desperdiçar chances no ataque e repete marca alcançada há 34 anos
Ignácio e Igor Rabello superam desconfiança e ganham elogios no Fluminense
Dupla reserva teve atuação segura no clássico contra o Vasco, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil
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Zubeldía elogia defesa do Fluminense diante do Vasco: ‘Bom trabalho’
Ignácio e Igor Rabello eram os únicos zagueiros disponíveis para o clássico
Igor Rabello valoriza oportunidade no Fluminense: ‘Trabalho bastante’
Zagueiro foi titular diante do Vasco, nas oitavas de final da Copa do Brasil
Com desfalques, Fluminense divulga relacionados para encarar o Vasco
Rivais vão se enfrentar às 17h30 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Conselho Deliberativo do Fluminense aprova contas de 2025
Último ano da gestão do presidente Mário Bittencourt alcançou maior receita bruta de sua história do clube
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