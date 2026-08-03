Fred comanda treino em XerémDivulgação / Fluminense FC
"Estou muito feliz em voltar, agora com minha nova carreira. Sei muito bem da responsabilidade, principalmente em Xerém, que revela grandes jogadores. A gente sabe o que tem na água daqui e o peso da responsabilidade”, disse o treinador, ao site oficial do Tricolor.
“Estou me preparando muito com meus cursos da UEFA e da CBF. É uma função que me deixa feliz. Consigo enxergar ali nos olhos da garotada o que está dentro de mim até hoje. A vontade de ganhar, ser um ser humano melhor, competir e representar essa camisa”, completou.
Presidente do clube, Mattheus Montenegro rasgou elogios ao antigo atacante: “Aqui a gente cuida da formação não só de atletas, mas de pessoas. E é muito bom porque quando um atleta olha para ele, já imagina alguém campeão, que teve muito sucesso e o tem como exemplo”.
O primeiro desafio de Fred no comando do Fluminense será pelo Campeonato Carioca sub-20, no próximo sábado (8). O Tricolor enfrentará o Nova Iguaçu, às 10h (de Brasília).
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