Fred comanda treino em XerémDivulgação / Fluminense FC

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Theo Faria
Ídolo do Fluminense, Fred iniciou o trabalho como técnico do sub-20 nesta segunda-feira (3), no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. O ex-jogador, que participou de reuniões e comandou o primeiro treino à frente do time de jovens, celebrou a oportunidade.
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"Estou muito feliz em voltar, agora com minha nova carreira. Sei muito bem da responsabilidade, principalmente em Xerém, que revela grandes jogadores. A gente sabe o que tem na água daqui e o peso da responsabilidade”, disse o treinador, ao site oficial do Tricolor.

“Estou me preparando muito com meus cursos da UEFA e da CBF. É uma função que me deixa feliz. Consigo enxergar ali nos olhos da garotada o que está dentro de mim até hoje. A vontade de ganhar, ser um ser humano melhor, competir e representar essa camisa”, completou.

Presidente do clube, Mattheus Montenegro rasgou elogios ao antigo atacante: “Aqui a gente cuida da formação não só de atletas, mas de pessoas. E é muito bom porque quando um atleta olha para ele, já imagina alguém campeão, que teve muito sucesso e o tem como exemplo”.
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O primeiro desafio de Fred no comando do Fluminense será pelo Campeonato Carioca sub-20, no próximo sábado (8). O Tricolor enfrentará o Nova Iguaçu, às 10h (de Brasília).