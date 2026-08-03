Kauã Elias com a camisa do Shakhtar DonetskDivulgação / Shakhtar Donetsk
Mas não serve pro Fluminense não, muito novo e fazedor de gols pic.twitter.com/rg2hOEaBka— Pitaco Tricolor (@pitaco_tricolor) August 3, 2026
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Kauã Elias com a camisa do Shakhtar DonetskDivulgação / Shakhtar Donetsk
Mas não serve pro Fluminense não, muito novo e fazedor de gols pic.twitter.com/rg2hOEaBka— Pitaco Tricolor (@pitaco_tricolor) August 3, 2026
Torcedores do Fluminense destacam fase de ex-atacante e lamentam venda
Jogador, de 20 anos, defende o Shakhtar Donetsk e anotou três gols na estreia do Campeonato Ucraniano; Tricolor vive escassez de gols
Fred inicia trabalho no sub-20 do Fluminense: ‘Muito feliz’
Ex-jogador comandou seu primeiro treino nesta segunda-feira (3), em Xerém
Zubeldia crê que Fred será treinador do Fluminense
Ex-atacante, de 42 anos, voltou ao clube carioca passa assumir a função de treinador da equipe sub-20; ídolo já dirigiu times da base do Fortaleza
Ignácio e Igor Rabello superam desconfiança e ganham elogios no Fluminense
Dupla reserva teve atuação segura no clássico contra o Vasco, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil
Fluminense empata quinto jogo seguido e sofre com falta de efetividade
Tricolor volta a desperdiçar chances no ataque e repete marca alcançada há 34 anos
Zubeldía elogia defesa do Fluminense diante do Vasco: ‘Bom trabalho’
Ignácio e Igor Rabello eram os únicos zagueiros disponíveis para o clássico
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