Kauã Elias com a camisa do Shakhtar Donetsk - Divulgação / Shakhtar Donetsk

Kauã Elias com a camisa do Shakhtar DonetskDivulgação / Shakhtar Donetsk

Publicado 03/08/2026 17:30

Rio - O atacante Kauã Elias, de 20 anos, anotou três gols na estreia do Shakhtar Donetsk, no Campeonato Ucraniano. Nas redes sociais, alguns torcedores do Fluminense destacaram o feito e lamentaram o fato do jovem ter sido vendido precocemente pelo clube das Laranjeiras.

Mas não serve pro Fluminense não, muito novo e fazedor de gols pic.twitter.com/rg2hOEaBka — Pitaco Tricolor (@pitaco_tricolor) August 3, 2026

"Salvou o Fluminense do rebaixamento em 24 também mas não serve", Esse aí quando falou que tinha que dar mais espaço pros jovens da base foi imediatamente repreendido internamente pelos medalhões. Clube nojento", "Esse ter saído foi uma grande burrice da diretoria", disseram alguns torcedores.

Kauã Elias foi negociado pelo Fluminense no começo do ano passado. O clube das Laranjeiras fechou a operação em 17 milhões de euros fixos (cerca de R$ 103 milhões na cotação da época).

Atualmente, o Fluminense vive uma situação de escassez de gols na temporada. Desde que o futebol brasileiro retornou, depois da Copa do Mundo, o Tricolor entrou em campo em quatro jogos, com quatro empates, anotando apenas dois gols.