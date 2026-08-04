Fred em treino pelo sub-20 do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Fred em treino pelo sub-20 do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 04/08/2026 10:36 | Atualizado 04/08/2026 10:38

Fred chegou ao Fluminense em 2009, depois de passagem pelo Lyon. No ano seguinte, ele se sagrou campeão do Brasileiro, encerrando um jejum de 26 anos do Tricolor sem a taça. Dois anos depois, o centroavante repetiu a dose e ainda conquistou um Carioca. Em 2016, no seu último ano, foi campeão da Primeira Liga.

Em 2020, Fred retornou ao Fluminense e acabou sendo campeão do Carioca em 2022. Naquele ano, o Tricolor encerrou um jejum de títulos de dez anos da competição, e também uma escrita de seis anos sem conquistar nenhum título. Naquela mesma temporada, o ídolo encerrou sua carreira.

Em 2023, o ex-centroavante assumiu uma nova função. Ele se tornou diretor de planejamento esportivo. Logo no primeiro ano, o Fluminense conquistou sua tão sonhada Libertadores e no ano seguinte levou a Recopa. Depois, ainda em 2024, Fred deixou o clube e o Tricolor não levantou mais nenhuma taça.

Agora, no sub-20, Fred volta para sua quarta passagem. Os tricolores torcem para que a fama de "pé quente" continue e também que ela não seja somente restrita à base do clube das Laranjeiras.