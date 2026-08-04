Fred em treino pelo sub-20 do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

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Pedro Logato
Rio - Ídolo do Fluminense, Fred, de 42 anos, está de volta ao clube para sua quarta passagem, desta vez como treinador do sub-20. Além de um grande nome da história do Tricolor, o ex-camisa 9 também tem uma fama de "pé quente". Em suas passagens anteriores, ele sempre conquistou títulos pelo clube.
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Fred chegou ao Fluminense em 2009, depois de passagem pelo Lyon. No ano seguinte, ele se sagrou campeão do Brasileiro, encerrando um jejum de 26 anos do Tricolor sem a taça. Dois anos depois, o centroavante repetiu a dose e ainda conquistou um Carioca. Em 2016, no seu último ano, foi campeão da Primeira Liga.
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Em 2020, Fred retornou ao Fluminense e acabou sendo campeão do Carioca em 2022. Naquele ano, o Tricolor encerrou um jejum de títulos de dez anos da competição, e também uma escrita de seis anos sem conquistar nenhum título. Naquela mesma temporada, o ídolo encerrou sua carreira.
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Em 2023, o ex-centroavante assumiu uma nova função. Ele se tornou diretor de planejamento esportivo. Logo no primeiro ano, o Fluminense conquistou sua tão sonhada Libertadores e no ano seguinte levou a Recopa. Depois, ainda em 2024, Fred deixou o clube e o Tricolor não levantou mais nenhuma taça.
Agora, no sub-20, Fred volta para sua quarta passagem. Os tricolores torcem para que a fama de "pé quente" continue e também que ela não seja somente restrita à base do clube das Laranjeiras.