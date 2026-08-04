Vibração de Bruninho Samudio, do Botafogo - Arthur Barreto/Botafogo

Vibração de Bruninho Samudio, do BotafogoArthur Barreto/Botafogo

Publicado 04/08/2026 18:41 | Atualizado 04/08/2026 18:44

Rio - O Botafogo contou com o brilho de Bruninho Samudio para empatar em 0 a 0 com o São Paulo no Estádio Nilton Santos, nesta terça-feira (4), pela décima rodada do Brasileirão sub-17. Afina, o goleiro foi responsável por defender um pênalti.

Aos 26 minutos do segundo tempo, o árbitro assinalou falta de Luiz Alberto em Robert dentro da área do Botafogo. Zabarelli foi para a cobrança aos 27, mas parou no goleiro Bruninho Samudio, que saltou para o lado certo e mandou para escanteio.