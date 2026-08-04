Ferraresi em treinamento do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Botafogo chega a acordo com Ferraresi e aguarda São Paulo
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Bruninho Samudio defende pênalti em empate do Botafogo no sub-17
Goleiro foi decisivo para o Glorioso não perder para o São Paulo no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro da categoria
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O lançamento repercutiu muito bem e foi aprovado pela grande maioria dos torcedores do Glorioso que comentaram nas redes sociais
Ex-meia do Botafogo decide se aposentar do futebol aos 37 anos
Nicolás Lodeiro comunicou decisão ao elenco do Nacional-URU; uruguaio teve passagem marcante pelo clube carioca e virou ídolo nos EUA
Justiça autoriza nova etapa da recuperação judicial da SAF do Botafogo
Credores terão 15 dias para apresentar suas habilitações ou divergências quanto às dívidas; processo começa nesta quinta-feira (6)
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