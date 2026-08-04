Ferraresi em treinamento do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Ferraresi em treinamento do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 04/08/2026 12:55

Rio - O Botafogo está perto de acertar a contratação em definitivo de Ferraresi. O Alvinegro chegou a um acordo com o zagueiro venezuelano e, agora, aguarda a sinalização positiva do São Paulo para contratá-lo até o fim de 2029, de acordo com o "UOL".

Emprestado até o fim deste ano, Ferraresi se firmou entre os titulares e se tornou um dos pilares do time na temporada. O zagueiro, de 27 anos, virou o líder a defesa após a saída de Barboza. O Botafogo, que tem opção de compra, se antecipou e decidiu contratá-lo em definitivo.

Nesta janela, o Botafogo chegou a negociar uma troca envolvendo o volante Newton, mas não chegou a um acordo. Mesmo assim, o volante acertou com o clube paulista, enquanto Ferraresi permaneceu emprestado. Desde que chegou, o zagueiro soma 18 jogos e um gol marcado.

Revelado pelo Deportivo Táchira, da Venezuela, Ferraresi foi contratado pelo Manchester City, em 2017. Sem espaço no time principal do Grupo City, o zagueiro acumulou empréstimos e passou pelo Montevidéu City, do Uruguai, além do Porto, Moreirense e Estoril, de Portugal, até chegar ao São Paulo em 2022.