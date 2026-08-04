Cauã Machado é uma das grandes promessas das categorias de base do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Ele firmou vínculo válido até 2029. “O Botafogo é a minha casa. Cheguei aqui com sete anos de idade e sou muito grato por tudo o que vivi. Estou muito feliz com esse novo ciclo, é a realização de um sonho”, disse o jovem, ao site oficial alvinegro.
“Espero seguir me desenvolvendo e dando muitas alegrias ao Glorioso. Agradeço a todos que estiveram ao meu lado e seguirei honrando a camisa do clube”, concluiu.
Diretor de futebol de base do Botafogo, Augusto Oliveira celebrou o acordo com Cauã Machado: “Esse passo confirma o potencial de um jovem que está conosco há nove anos, em evolução contínua. A recente convocação para a seleção brasileira da categoria ratifica essa trajetória”.
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