Cauã Machado é uma das grandes promessas das categorias de base do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Cauã Machado é uma das grandes promessas das categorias de base do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 04/08/2026 08:55





Ele firmou vínculo válido até 2029. “O Botafogo é a minha casa. Cheguei aqui com sete anos de idade e sou muito grato por tudo o que vivi. Estou muito feliz com esse novo ciclo, é a realização de um sonho”, disse o jovem, ao site oficial alvinegro. Botafogo oficializou a assinatura do primeiro contrato profissional de Cauã Machado, atacante de 16 anos. O garoto, considerado uma das grandes promessas do clube, acumula títulos, prêmios e convocações para a seleção brasileira de base.Ele firmou vínculo válido até 2029. “O Botafogo é a minha casa. Cheguei aqui com sete anos de idade e sou muito grato por tudo o que vivi. Estou muito feliz com esse novo ciclo, é a realização de um sonho”, disse o jovem, ao site oficial alvinegro.