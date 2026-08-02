Joaquín Correa em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
“Tenho que esperar alguns dias e ver o que acontece na próxima semana, para ter um panorama melhor. É um jogador que nos interessa muito. Espero que tudo dê certo”, disse o comandante, depois da vitória sobre o Defensa y Justicia, no último sábado (1º).
O jogador, inclusive, não está treinando com o restante do elenco alvinegro. Ele realiza trabalhos em separado até que seu futuro seja definido.
Joaquín Correa chegou ao Botafogo em meados do ano passado, depois de deixar a Inter de Milão, da Itália. No entanto, não conseguiu se firmar. Em 2026, fez dois gols e deu quatro assistências em 16 jogos, sendo apenas quatro como titular.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.