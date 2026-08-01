O Botafogo cogita emprestar Wallace Davi nesta janela de transferências para que o volante possa ganhar maior minutagem. Ele já recebeu algumas sondagens, mas nada concreto até aqui. As informações são do jornalista Felipe Silva, da ‘ESPN’.
Aos 19 anos, o meio-campista não conseguiu se firmar no elenco principal do Glorioso e desceu para integrar o grupo do sub-20. Cria do Fluminense, o jovem chegou ao Alvinegro em janeiro deste ano, em negociação que envolveu a ida de Savarino para o Tricolor.
Wallace Davi entrou em campo duas vezes pelo profissional do Botafogo, ambas entre os titulares.
A primeira foi na segunda fase preliminar da Libertadores, na derrota por 1 a 0 para o Nacional Potosí, da Bolívia. Depois, o volante atuou na vitória por 3 a 1 sobre o Caracas, da Venezuela, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na base, ele soma um gol em 11 jogos.
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