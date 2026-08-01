Luciano Junior ao lado de Gabriel Batista - Arquivo pessoal

Luciano Junior ao lado de Gabriel BatistaArquivo pessoal

Publicado 01/08/2026 11:35 | Atualizado 01/08/2026 12:15

O DIA conversou com Luciano Junior, preparador de goleiros que trabalhou com os dois reforços do Glorioso para a posição. Rio - O Botafogo se movimentou no mercado e fez uma reformulação no gol. Neto rescindiu em junho, Léo Linck foi emprestado ao Estrela da Amadora (POR) e Raul está de saída. Já Gabriel Batista, que veio do Santa Clara (POR), e Warleson, que estava no Cercle Brugge (BEL), chegaram. Por isso, a reportagem deconversou com Luciano Junior, preparador de goleiros que trabalhou com os dois reforços do Glorioso para a posição.

"São dois goleiros, apesar de ainda considerados jovens, que percebemos que passam essa serenidade. Não precisa ser mais velho para ser mais seguro, mais experiente. Experiência não é tempo de vida, mas sim fatos vivenciados", destacou o profissional, que atualmente trabalha no Santa Clara (POR).

Trabalho com Gabriel Batista e Portugal

Luciano Junior ao lado de Gabriel Batista Arquivo pessoal

Gabriel Batista foi revelado pelo Flamengo. Ele teve passagem pelo Sampaio Corrêa antes de reforçar o Santa Clara (POR).O goleiro foi anunciado como reforço do clube português em agosto de 2022. Luciano Junior chegou em 2024.

"É oriundo de uma grande escola de goleiros. Goleiro de uma técnica refinada, uma reposição muito, muito boa. Jogo com os pés bom também. Afinal, foram quatro temporadas trabalhando aqui em Portugal, onde foi muito exigindo nesse aspecto".

"Um jogo aéreo que salta aos olhos. É um goleiro que gosta e faz muito bem a saída de gol, ajuda bastante o sistema defensivo nesse quesito, uma boa defesa de meta. E, principalmente, um goleiro muito lúcido e muito sereno. Essa serenidade e lucidez transmite, para quem está à sua frente, muita tranquilidade, muita segurança".

Luciano Junior, portanto, acompanhou de perto Gabriel Batista nos últimos anos e contou que o goleiro está "extremamente feliz". O profissional também falou em seleção brasileira, que começa um novo ciclo.

"Ainda 'ontem' estava aqui com a gente. A relação se tornou muito próxima, de muita confiança, de muita parceria. Tenho acompanhado, a gente tem conversado, ele está extremamente feliz, extremamente confiante. Vejo nele muito potencial e muita qualidade nesse processo de reformulação de seleção brasileira".

"Inicia-se um novo ciclo agora. Não vejo nenhum problema em falar para você que o Gabriel tem muito potencial e muita qualidade para, se as coisas acontecerem da maneira como podem acontecer, com a qualidade que tem, quem sabe ele pode ser um dos nomes aí a pensar nesse ciclo, em ter uma oportunidade. Mas, claro, isso demanda muito trabalho, muita dedicação, e ele sabe disso".

Período no Athletico-PR

Luciano Junior nos tempos de Athletico-PR Arquivo pessoal

Luciano Junior trabalhou com Warleson nos tempos de Athletico-PR. Posteriormente, o goleiro teve passagem por Sampaio Corrêa e São Joseense até chegar ao Cercle Brugge, onde ficou mais de seis anos.

"Eu gosto de levar jovens atletas para trabalhar com a equipe principal e ter esse acesso até como forma de integração e amadurecimento mais rápido com esse mundo da equipe principal, de ficar mais maduro, tentar passar uma experiência mais rápida".

"O Warleson estava sempre figurando nos treinos integrados com a equipe principal. Por isso que falo que acompanhei ele desde 2013. Aí em 2018 que ele trabalha diretamente na equipe principal do Athletico".

Desde que os goleiros foram regularizados, o Botafogo disputou duas partidas: empatou em 0 a 0 com o Vitória; e venceu o Cruzeiro por 1 a 0. Nos dois jogos, Warleson foi o escolhido para ser o titular.

"Uma personalidade também muito forte. Comecei a acompanhar quando ele tinha 17 anos no Athletico-PR, em 2013. O acompanhei até 2018, ele já na equipe principal do Athletico-PR. Na época, me lembro de muita personalidade, goleiro de uma verbalização muito grande, de uma presença de espírito muito grande".

"Tecnicamente, naquela época, posso falar de uma boa reposição, uma boa defesa de meta, goleiro rápido, de muito boa velocidade, de ação. Claro que muitos conceitos desenvolveram nele, digamos, nessa década que se passou, praticamente. Jogar na Europa traz muitas coisas positivas para o goleiro brasileiro".

Luciano Junior, aliás, teve a oportunidade de trabalhar com outros grandes goleiros, como Santos, Bento e Weverton, que têm experiência na seleção brasileira.

"A gente fica muito feliz em fazer parte da formação e da história desses atletas. Que bom que tive o prazer de desfrutar do dia a dia com esses grandes atletas, grandes nomes do cenário brasileiro e mundial".

"O Bento chegou bem novo ao CT do Caju. Foi um dos atletas que mais teve participação em treino integrado com a equipe principal. Logo na sequência, ele estoura a idade, vai para a equipe principal, mas eu já não estava, já tinha saído do clube, e ele tem uma trajetória maravilhosa também".