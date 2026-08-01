Franclim é o técnico do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Franclim é o técnico do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 01/08/2026 13:00 | Atualizado 01/08/2026 14:01

Rio - O Botafogo terá a semana livre para trabalhar visando o clássico contra o Fluminense, no próximo sábado (8), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão. Embalado pelos bons resultados após a Copa do Mundo, o Alvinegro terá a chance de adaptar os reforços e arrumar ainda mais a casa para a sequência da temporada.

O período sem jogos será importante para a comissão técnica de Franclim Carvalho. O treinador português terá a chance de adaptar os reforços ao seu estilo de jogo e entrosá-los ao time. Sem problemas com transfer ban, o Botafogo trouxe os goleiros Warleson e Gabriel Batista, o zagueiro Lucas Monzón, o lateral-esquerdo Paulinho, o volante Domingos Andrade e o centroavante Danilo Pereira.

Além disso, a semana livre também será importante para o Botafogo esvaziar o departamento médico. Na reapresentação nesta última sexta-feira (31), no CT Lonier, o volante Allan e o atacante Junior Santos voltaram a treinar em campo . Os jogadores realizaram trabalho com bola, mas ainda não foram liberados para treinar com o grupo — o que deve acontecer nos próximos dias.

Invicto após a Copa do Mundo, o Botafogo venceu dois jogos e empatou um. Com isso, o Alvinegro subiu na tabela do Brasileirão e, agora, ocupa o oitavo lugar com 29 pontos, apenas três atrás do Bahia, que abre o G-5 — a zona de classificação para a Libertadores. Em meio aos problemas financeiros e as disputas pelo poder, o técnico Franclim Carvalho conseguiu blindar o time e arrumar a casa.