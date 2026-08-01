Franclim é o técnico do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Botafogo terá semana livre para observar jogadores e adaptar reforços
Elenco se reapresentou nesta última sexta-feira (31), no CT Lonier, e iniciou os trabalhos para o jogo contra o Fluminense, no dia 8
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Preparador que trabalhou com Gabriel Batista e Warleson elogia a dupla
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Goleiro está de saída do Botafogo e deve reforçar clube português
Alvinegro faz uma reformulação na posição; no ano passado, ele renovou com o Glorioso até março de 2027
Franclim Carvalho tem boas notícias em reapresentação do Botafogo
Allan e Júnior Santos apareceram no campo e trabalharam com bola no CT; os dois não disputam uma partida desde maio
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