Danilo Pereira é o novo reforço do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Danilo Pereira é o novo reforço do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 02/08/2026 15:30

Rio - Em meio aos problemas nos bastidores e a crise financeira, o Botafogo superou os obstáculos e se reforçou para a sequência da temporada. O Alvinegro buscou resolver as carências do elenco e aumentou as opções à disposição do técnico Franclim Carvalho. O último nome contratado foi o centroavante Danilo Pereira, que assumiu a camisa 9

O centroavante, de 27 anos, preencheu as características desejadas pelo técnico Franclim Carvalho: camisa 9, mas que sai da área. Danilo Pereira já era monitorado pelo scout do Botafogo há alguns anos e atende os requisitos para encorpar o elenco. O jogador esteve na mira em 2022, no início da SAF, mas o Alvinegro avançou por Tiquinho Soares, que tem estilo semelhante.

Danilo Pereira tem característica diferente de Arthur Cabral, que é um jogador mais de área. Contratado no ano passado, Cabral não conseguiu se firmar e quase foi negociado no início deste ano, mas voltou a ganhar chance com Franclim Carvalho. Porém, ainda não convenceu. Com isso, jovens como Kadir e Kauan Toledo ganharam espaço e viraram opções.

Com passagens pelas categorias de base do Vasco e Santos, Danilo Pereira deixou o Brasil ainda jovem e foi revelado pelo Ajax, da Holanda, onde disputou 20 jogos, marcou nove gols e deu uma assistência. O atleta também teve passagens nos holandeses Twente e Feyenoord antes de se transferir ao Rangers, da Escócia. Na última temporada, foi emprestado ao também holandês NEC Nijmegen, onde fez 12 jogos.

O Botafogo contratou Danilo Pereira por empréstimo junto ao Rangers, da Escócia. No total, ele atuou em 74 jogos pelo tradicional clube escocês, marcou 16 gols e deu 11 assistências, números que comprovam a sua mobilidade. O jogador assinou contrato até junho de 2027 e o acordo prevê opção de compra considerada baixa pelo clube carioca.