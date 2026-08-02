Danilo Pereira é o novo reforço do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Chegada de Danilo Pereira aumenta opções de Franclim no ataque do Botafogo
Novo centroavante preenche requisitos pedidos pelo treinador português
Chegada de Danilo Pereira aumenta opções de Franclim no ataque do Botafogo
Novo centroavante preenche requisitos pedidos pelo treinador português
Reforços do Botafogo acirram concorrência e dão mais opções de jogo
Técnico Franclim Carvalho tem em mãos elenco bem encorpado, que oferece mais possibilidades táticas para o restante da temporada
Sem espaço, Wallace Davi pode ser emprestado pelo Botafogo
Aos 19 anos, volante não conseguiu se firmar no elenco principal do Glorioso
Botafogo terá semana livre para observar jogadores e adaptar reforços
Elenco se reapresentou nesta última sexta-feira (31), no CT Lonier, e iniciou os trabalhos para o jogo contra o Fluminense, no dia 8
Preparador que trabalhou com Gabriel Batista e Warleson elogia a dupla
Botafogo promoveu mudanças na posição e contratou os dois goleiros para reforçar o time
Goleiro está de saída do Botafogo e deve reforçar clube português
Alvinegro faz uma reformulação na posição; no ano passado, ele renovou com o Glorioso até março de 2027
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