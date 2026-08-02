Danilo Pereira - Vitor Silva/Botafogo

Danilo PereiraVitor Silva/Botafogo

Publicado 02/08/2026 07:00

Rio - Mesmo que ainda não tenha assumido o controle da SAF do Botafogo oficialmente, a GDA Luma tem sido responsável pela retomada de uma estratégia de contratações que foi a marca do início da Era Textor. A aposta foi por nomes menos conhecidos, com investimentos mais modestos, devido ao processo de recuperação judicial. Para além dos motivos financeiros, os novos reforços ampliam o leque de opções do técnico Franclim Carvalho para a sequência da temporada.



A posição mais sensível era no gol, que agora conta com a concorrência entre os recém-chegados, Warleson e Gabriel Batista. Único jogador do pacotão a estrear até o momento, Warleson tem levado a melhor na disputa e deixou boa impressão ao não ser vazado contra Cruzeiro (1 a 0) e Vitória (0 a 0). Porém, Franclim Carvalho avisou que não haverá titularidade garantida na meta alvinegra.



Além do goleiro, quem pode acabar ganhando chances no time titular é o atacante Danilo Pereira. O novo camisa 9 do Fogão pode jogar tanto como o centroavante de referência quanto como o segundo atacante em uma dupla de ataque, o que encaixaria perfeitamente nos modelos de jogo adotados por Franclim Carvalho.



Nos primeiros jogos à frente do clube, Franclim optou por um esquema com dois volantes, dois meias abertos e uma dupla de ataque. Porém, nas partidas mais recentes, diante de Cruzeiro e Vitória, o treinador iniciou em um sistema com cinco jogadores no meio-campo e apenas um centroavante. Assim, Danilo Pereira poderia ser essa referência ofensiva, brigando por posição com Arthur Cabral, ou atuando ao lado do camisa 19 no ataque.



Outro com boas chances de receber oportunidades é o zagueiro Lucas Monzón. Canhoto e com boa saída de bola, Monzón é uma alternativa de mercado com características semelhantes às de Alexander Barboza e chega, inicialmente, para aumentar a concorrência no setor. Neste momento, o Alvinegro conta apenas com Justino e Ferraresi para a zaga, com Anthony correndo por fora e Marçal sendo uma espécie de 'carta coringa'.



Para o meio de campo, o clube investiu na contratação do volante Domingos Andrade. O angolano costuma atuar como primeiro homem de meio-campo, funcionando mais como um 'carregador de piano', como o próprio se descreveu em sua apresentação. Ele é mais uma opção para encorpar o meio e deve disputar vaga com os titulares, Medina e Huguinho, ou mesmo atuar ao lado da dupla para, por exemplo, deixar Danilo ainda mais perto do gol adversário.



Já na lateral esquerda, a aposta foi pela experiência de Paulinho, de 31 anos. O jogador atuou nas últimas sete temporadas pelo futebol dinamarquês e chega para ser o reserva imediato de Alex Telles. Essa era uma das posições mais carentes do plantel, já que, com a saída de Caio Roque —, que não engrenou com a camisa alvinegra — Telles tinha apenas Marçal como substituto.



Alvinegro quer mais



O Botafogo ainda deve ter mais novidades até o fim da janela, que se encerra em 11 de setembro. O clube tem como prioridade a contratação de mais um zagueiro para fechar de vez o elenco desta temporada e já tem definido o perfil com que deseja contar. A informação é do GE.



Após contratar Lucas Monzón, o Glorioso vai atrás de um defensor veloz, que tenha boa capacidade de vencer duelos. O objetivo é ter um jogador com características diferentes dos demais zagueiros à disposição no elenco.



Para a função, o clube tenta avançar nas negociações com Chancel Mbemba, que foi capitão da República Democrática do Congo na Copa do Mundo deste ano.

Reportagem produzida pelo estagiário Gustavo Fernandes, sob supervisão de Danillo Pedrosa