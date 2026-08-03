Franclim Carvalho, técnico do BotafogoVítor Silva / Botafogo
"O Allan teve uma lesão difícil, dura, chata. E que lhe custou muito, porque estava jogando. Ele sabia que era uma lesão de recuperação demorada. Não está 100%, mas está dentro do prazo que nós previmos. Não vai estar disponível para competir com o Fluminense na próxima rodada", disse Franclim.
Allan se lesionou na vitória por 2 a 1 sobre o Remo, pelo Brasileirão, no último dia 2 de maio. Após tentar um passe, ele sentiu dores, caiu no gramado e rapidamente, os companheiros pediram substituição. O volante foi levado de maca para os vestiários e não retornou ao banco.
Já o atacante sofreu uma fissura no pé na eliminação da Copa do Brasil para a Chapecoense, em 14 de maio. "O Júnior foi [um problema médico] mais traumático, também teve menos tempo parado. Não vai estar contra o Fluminense, muito provavelmente, mas na semana seguinte já pode estar disponível para jogo. Temos que entender que uma coisa é treinar, outra coisa é jogar. É muito diferente, e os dois [Allan e Júnior] não são atletas de 20 anos", ressaltou.
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