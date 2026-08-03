Franclim Carvalho, técnico do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho, técnico do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 03/08/2026 08:22





"O Allan teve uma lesão difícil, dura, chata. E que lhe custou muito, porque estava jogando. Ele sabia que era uma lesão de recuperação demorada. Não está 100%, mas está dentro do prazo que nós previmos. Não vai estar disponível para competir com o Fluminense na próxima rodada", disse Franclim.



Allan se lesionou na vitória por 2 a 1 sobre o Remo, pelo Brasileirão, no último dia 2 de maio. Após tentar um passe, ele sentiu dores, caiu no gramado e rapidamente, os companheiros pediram substituição. O volante foi levado de maca para os vestiários e não retornou ao banco. Rio — O técnico do Botafogo, Franclim Carvalho , confirmou que o volante Allan e o atacante Júnior Santos são desfalques confirmados para o próximo jogo, contra o Fluminense. Em entrevista ao 'ge', o treinador português detalhou a lesão de cada atleta e os planos de recuperação visando o clássico e a sequência da temporada."O Allan teve uma lesão difícil, dura, chata. E que lhe custou muito, porque estava jogando. Ele sabia que era uma lesão de recuperação demorada. Não está 100%, mas está dentro do prazo que nós previmos. Não vai estar disponível para competir com o Fluminense na próxima rodada", disse Franclim.Allan se lesionou na vitória por 2 a 1 sobre o Remo, pelo Brasileirão, no último dia 2 de maio. Após tentar um passe, ele sentiu dores, caiu no gramado e rapidamente, os companheiros pediram substituição. O volante foi levado de maca para os vestiários e não retornou ao banco.

O treinador também ressaltou como é importante dar um passo de cada vez no processo de recuperação. "Prefiro não ter o atleta por mais uma semana, mas depois ele voltar e não ter uma recaída. Portanto, é uma lesão demorada, não vai estar disponível contra o Fluminense. Não sei quando vai estar [apto], mas vai demorar um pouco mais que o Júnior."



Já o atacante sofreu uma fissura no pé na eliminação da Copa do Brasil para a Chapecoense, em 14 de maio. "O Júnior foi [um problema médico] mais traumático, também teve menos tempo parado. Não vai estar contra o Fluminense, muito provavelmente, mas na semana seguinte já pode estar disponível para jogo. Temos que entender que uma coisa é treinar, outra coisa é jogar. É muito diferente, e os dois [Allan e Júnior] não são atletas de 20 anos", ressaltou.

Próximo compromisso

O Botafogo encara o Fluminense neste sábado (8), às 21h, no estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro é o 8º colocado no torneio, com 29 pontos, três atrás do Bahia, que abre o G5 e tem um jogo a mais.