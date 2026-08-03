Raul em treino do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Raul em treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 03/08/2026 18:47

Rio - Raul se manifestou por meio de uma rede social nesta segunda-feira (3) para se despedir do Botafogo . Na publicação, ele destacou o privilégio de defender as cores do Glorioso e de fazer parte da instituição. O goleiro também fez agradecimentos.

"Fim de um capítulo muito especial... Hoje me despeço do Botafogo com o sentimento de dever cumprido e muita gratidão. Foi um privilégio defender as cores do Glorioso e fazer parte dessa instituição gigante. Agradeço a cada torcedor, companheiros e funcionários que fizeram parte do meu dia a dia no clube. Levo grandes lembranças e muito respeito por essa camisa. Obrigado por tudo, Fogão! Estarei sempre na torcida", escreveu Raul.

Raul será reforço do AVS Futebol SAD (POR). A saída do Botafogo faz parte da reformulação na posição: Neto rescindiu em junho; já Léo Linck foi emprestado ao Estrela da Amadora (POR) em julho. Nesta janela de transferências, o Alvinegro trouxe os goleiros Warleson e Gabriel Batista.

Passagem de Raul pelo Botafogo

O Botafogo acertou a contratação de Raul Steffens em março de 2024. Ele, que havia se destacado no São Luiz (RS), não disputou nenhum jogo pelo Glorioso naquela temporada, mas recebeu oportunidades em 2025 e neste ano.

Em outubro de 2025, a SAF havia anunciado a renovação de contrato com Raul até março de 2027.