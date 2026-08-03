Chris Ramos fala pela primeira vez como jogador do Oviedo - Divulgação/Oviedo

Chris Ramos fala pela primeira vez como jogador do OviedoDivulgação/Oviedo

Publicado 03/08/2026 16:22 | Atualizado 03/08/2026 16:55

aprovou a experiência que teve, além de elogiar o Brasileirão.

Chris Ramos deixou o Botafogo por empréstimo e foi apresentado nesta segunda-feira (3) pelo Oviedo, da Espanha. O atacante falou rapidamente sobre sua passagem de um ano no Brasil e, além de elogiar o Brasileirão.

“O Campeonato Brasileiro me surpreendeu. Eu não conhecia muito bem, foi muito gratificante. Davide (Ancelotti, ex-técnico do Botafogo) acreditou em mim. O futebol lá é diferente. Tecnicamente e fisicamente, era um bom campeonato”, afirmou o jogador à imprensa espanhola.

Sobre deixar o Botafogo para retornar à Espanha, Chris Ramos explicou a decisão de acertar com o Oviedo. E não vê como problema jogar por um clube da segunda divisão do país.



"Foi fácil, é um clube histórico. Sabemos o impacto que tem. Todos me falaram coisas maravilhosas sobre a cidade. Acho que pensar assim é um erro (time rebaixado na temporada passada). Passei por isso quando fui rebaixado com o Cádiz. A primeira temporada não foi fácil. Mesmo tendo uma grande equipe, não devemos estabelecer metas. Temos que pensar em um jogo de cada vez", afirmou.



A passagem de Chris Ramos pelo Botafogo



Contratado em agosto do ano passado por empréstimo, a pedido de Davide Ancelotti, o jogador disputou 21 partidas, marcou cinco gols e deu uma assistência. Mesmo sem se destacar ele teve que ser comprado pelo Glorioso porque bateu metas estipuladas no acordo com o Cádiz.



Entretanto, Chris Ramos estava fora dos planos de Franclim Carvalho, apesar do novo contrato até 2028. Por isso, foi negociado por empréstimo ao Oviedo, que pagará 100% do salário.