Chris Ramos fala pela primeira vez como jogador do OviedoDivulgação/Oviedo
Ex-Botafogo elogia futebol brasileiro em apresentação no Oviedo
Atacante Chris Ramos retorna à Espanha por empréstimo de um ano e ainda tem contrato com o Glorioso, onde não se firmou durante um ano
A passagem de Chris Ramos pelo Botafogo
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Jogador está fora dos planos; Alvinegro já rescindiu vínculo com três jogadores depois do retorno do futebol brasileiro com o fim da Copa
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Franclim confirma dois desfalques para clássico contra o Fluminense
Botafogo encara o Tricolor neste sábado (3), às 21h, no estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro
Técnico do Estudiantes admite interesse em Joaquín Correa, do Botafogo
Sem espaço, meia-atacante deve ser negociado nesta janela de transferências
Chegada de Danilo Pereira aumenta opções de Franclim no ataque do Botafogo
Novo centroavante preenche requisitos pedidos pelo treinador português
Reforços do Botafogo acirram concorrência e dão mais opções de jogo
Técnico Franclim Carvalho tem em mãos elenco bem encorpado, que oferece mais possibilidades táticas para o restante da temporada
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