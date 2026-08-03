Joaquim Correa em campo pelo BotafogoDivulgação / Botafogo
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Botafogo encara o Tricolor neste sábado (3), às 21h, no estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro
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