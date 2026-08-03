Joaquim Correa em campo pelo Botafogo - Divulgação / Botafogo

Joaquim Correa em campo pelo BotafogoDivulgação / Botafogo

Publicado 03/08/2026 16:40

O Alvinegro já deixou claro que o atacante não está nos planos do clube carioca. Recentemente, outros atletas rescindiram como Neto, Bastos e Raul. O argentino está afastado desde o retorno da Copa do Mundo.

Assim como o Botafogo, o Estudiantes vive um momento financeiro delicado. Atualmente, o clube argentino está com um "transfer ban" e com isso impedido de registrar reforços. O clube espera regularizar a situação com a venda do meia Mikel Amondarain para o Bologna (Itália) por cerca de 10 milhões de euros (R$ 58,4 milhões).

O jogador de 31 anos foi revelado pelo próprio Estudiantes em 2011. Com passagens pelos europeus Inter de Milão, Sevilla e Lazio, foi contratado pelo Botafogo em junho de 2025 e ainda não conseguiu se firmar, com quatro gols e quatro assistências em 41 jogos.