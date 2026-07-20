Chris Ramos foi emprestado pelo BotafogoDivulgação / Real Oviedo
Ex-Botafogo, atacante é oficializado por clube espanhol
Jogador, de 29 anos, tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2028
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