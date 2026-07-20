Chris Ramos foi emprestado pelo BotafogoDivulgação / Real Oviedo

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Pedro Logato
Rio - O Real Oviedo oficializou a contratação do atacante Chris Ramos, de 29 anos, do Botafogo. O jogador será emprestado ao clube espanhol, recém-promovido para a elite do futebol espanhol, até o final da próxima temporada europeia em junho de 2027.
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"O Real Oviedo chegou a um acordo com o Botafogo, da Série A, para o empréstimo de Chris Ramos, que se juntará ao clube até junho de 2027", disse a nota oficial do Oviedo.
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Contratado pelo Botafogo em agosto do ano passado por empréstimo, com aval de Davide Ancelotti, o jogador bateu as metas contratuais e acabou sendo adquirido pelo clube em uma negociação que poderia atingir 3,5 milhões de euros (quase R$ 21 milhões).
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Com passagens por diversos clubes espanhóis, Chris Ramos entrou em campo pelo Botafogo em poucas oportunidades. Ele entrou em campo em 21 partidas, anotou cinco gols e deu uma assistência.