Chris Ramos foi emprestado pelo Botafogo - Divulgação / Real Oviedo

Chris Ramos foi emprestado pelo BotafogoDivulgação / Real Oviedo

Publicado 20/07/2026 17:21

"O Real Oviedo chegou a um acordo com o Botafogo, da Série A, para o empréstimo de Chris Ramos, que se juntará ao clube até junho de 2027", disse a nota oficial do Oviedo.

Contratado pelo Botafogo em agosto do ano passado por empréstimo, com aval de Davide Ancelotti, o jogador bateu as metas contratuais e acabou sendo adquirido pelo clube em uma negociação que poderia atingir 3,5 milhões de euros (quase R$ 21 milhões).

Com passagens por diversos clubes espanhóis, Chris Ramos entrou em campo pelo Botafogo em poucas oportunidades. Ele entrou em campo em 21 partidas, anotou cinco gols e deu uma assistência.