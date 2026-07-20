Brasil foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 - Rafael Ribeiro/ CBF

Brasil foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026Rafael Ribeiro/ CBF

Publicado 20/07/2026 14:00 | Atualizado 20/07/2026 14:12

Rio - Com três países-sede já classificados para a Copa do Mundo de 2030, a Conmebol avalia começar as Eliminatórias no segundo semestre de 2027. Sedes de apenas um jogo cada, Argentina, Paraguai e Uruguai manifestaram o desejo de participar da competição, mesmo com as vagas já garantidas.

Já classificados, os três países desejam disputar as Eliminatórias para manter suas seleções com agenda de competição e também pela venda de direitos para a transmissão das partidas. Além dos três já garantidos, a Conmebol terá direito a outras três vagas diretas e uma para a repescagem.

A Fifa ainda vai definir o tamanho de participantes da próxima Copa do Mundo. Em 2026, a competição teve 48 seleções, o que aumentou as vagas da Conmebol para seis diretas e uma na repescagem. A entidade máxima do futebol avalia ampliar o número de países para 64 em 2030.

Para o ciclo da Copa do Mundo de 2030, a Conmebol estuda realizar uma espécie de Liga das Nações, mas com um modelo diferente do que ocorre na Europa. A ideia é replicar o modelo utilizado no feminino, que teve nove países — com exceção do Basil, sede da Copa de 2027.

A Liga das Nações masculina, no entanto, seria maior, mas com o mesmo formato. Os diferenciais seriam a disputa de um título e as premiações em dinheiro. A Conmebol também sonhava em um torneio entre os melhores da América do Sul e da Europa, em parceria com a Uefa. Mas o calendário impediu.