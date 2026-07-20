Brasil foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026Rafael Ribeiro/ CBF
Conmebol prevê início das Eliminatórias no segundo semestre de 2027
Argentina, Paraguai e Uruguai serão sedes da próxima Copa
Lenda inglesa critica intervalo da Copa e recebe apoio nas redes
Show teve participação de Madonna, Shakira e Justin Bieber
Conmebol prevê início das Eliminatórias no segundo semestre de 2027
Argentina, Paraguai e Uruguai serão sedes da próxima Copa
Thiago Silva aparece no BID e pode reestrear contra o Grêmio
Zagueiro, de 41 anos, irá iniciar terceira passagem pelo clube
Botafogo anuncia contratação de Gabriel Batista, ex-goleiro do Flamengo
Arqueiro surgiu na base do Rubro-Negro e estava no futebol português desde 2022
Fifa abre investigação contra Argentina após confusão na final
Entidade irá analisar os relatórios da arbitragem e as imagens da decisão antes de definir se haverá punições aos envolvidos
Argentina perde chance de igualar marca histórica do Brasil em Copas
Vice impede segundo título consecutivo da Albiceleste
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.