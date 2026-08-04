Nicolás Lodeiro, ex-jogador do Botafogo - Divulgação

Nicolás Lodeiro, ex-jogador do BotafogoDivulgação

Publicado 04/08/2026 16:22 | Atualizado 04/08/2026 19:53

Botafogo Nicolás Lodeiro decidiu pendurar as chuteiras aos 37 anos. Segundo o jornalista Federico Buysan, da rádio 'El Espectador', o uruguaio já comunicou a aposentadoria aos companheiros do Nacional e desfalcará a equipe na estreia do Torneio Clausura, diante do Boston River, no próximo domingo (9).



Revelado pelo clube de Montevidéu, Lodeiro construiu uma carreira internacional com passagens por Ajax, Corinthians e Boca Juniors, além de ter marcado época na Major League Soccer (MLS). Rio - O ex-meia doNicolás Lodeiro decidiu pendurar as chuteiras aos 37 anos. Segundo o jornalista Federico Buysan, da rádio 'El Espectador', o uruguaio já comunicou a aposentadoria aos companheiros do Nacional e desfalcará a equipe na estreia do Torneio Clausura, diante do Boston River, no próximo domingo (9).Revelado pelo clube de Montevidéu, Lodeiro construiu uma carreira internacional com passagens por Ajax, Corinthians e Boca Juniors, além de ter marcado época na Major League Soccer (MLS).

Nos Estados Unidos, tornou-se um dos maiores ídolos da história do Seattle Sounders, primeiro adversário do Botafogo no Mundial de Clubes de 2025. Por lá, também defendeu Orlando City e Houston Dynamo.



Pelo Glorioso, o armador viveu um dos ápices de sua trajetória. Contratado em 2012 junto ao Ajax, foi peça importante na conquista do Campeonato Carioca de 2013 e somou 85 exibições com a camisa alvinegra, acumulando 17 bolas na rede e seis assistências. Em 2014, acabou vendido ao Corinthians por cerca de R$ 4,5 milhões.



Na seleção uruguaia, Lodeiro disputou 60 partidas, anotou cinco gols e conquistou a Copa América de 2011.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato