Lançamento da terceira camisa, do Botafogo na versão manga longa - Reprodução/X @Botafogo

Lançamento da terceira camisa, do Botafogo na versão manga longaReprodução/X @Botafogo

Publicado 04/08/2026 18:19

Rio - O Botafogo anunciou nesta terça-feira (4) a versão de manga longa da camisa número três do time. O lançamento repercutiu muito bem e foi aprovado pela grande maioria dos torcedores.

Este uniforme branco utiliza o monograma do clube, que remete à primeira camisa de futebol da história da instituição. A versão da camisa sem manga já havia sido um grande sucesso entre os torcedores.

"Lançam logo depois que eu comprei a manga curta, ai me quebra haha" disse um internauta, com bom humor. Por meio do "X", o antigo Twitter, outro usuário reforçou "Por que não lançou em julho?".

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges