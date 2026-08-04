Lançamento da terceira camisa, do Botafogo na versão manga longaReprodução/X @Botafogo

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João André Pombo
Rio - O Botafogo anunciou nesta terça-feira (4) a versão de manga longa da camisa número três do time. O lançamento repercutiu muito bem e foi aprovado pela grande maioria dos torcedores.
Este uniforme branco utiliza o monograma do clube, que remete à primeira camisa de futebol da história da instituição. A versão da camisa sem manga já havia sido um grande sucesso entre os torcedores.
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"Lançam logo depois que eu comprei a manga curta, ai me quebra haha" disse um internauta, com bom humor. Por meio do "X", o antigo Twitter, outro usuário reforçou "Por que não lançou em julho?".
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Reação da torcida do Botafogo à nova camisa manga longa - Reprodução/X @ercikbrxan
Reação da torcida do Botafogo à nova camisa manga longa - Reprodução/X @ly_bfr
Reação da torcida do Botafogo à nova camisa manga longa - Reprodução/X @errorfound404_
Reação da torcida do Botafogo à nova camisa manga longa - Reprodução/X @Zelodev
Reação da torcida do Botafogo à nova camisa manga longa - Reprodução/X @giaoselva
Reação da torcida do Botafogo à nova camisa manga longa - Reprodução/X @marifagundes
Reação da torcida do Botafogo à nova camisa manga longa - Reprodução/X @gz_bfr
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges