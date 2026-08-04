Victor Froholdt em partida do Campeonato Português, no último mês de abril - Filipe Amorim / AFP

Victor Froholdt em partida do Campeonato Português, no último mês de abrilFilipe Amorim / AFP

Publicado 04/08/2026 18:31





O jogador tem se destacado no time português e é figura constante na seleção do seu país. O atleta tem contrato até junho de 2030 e sua multa está avaliada em 85 milhões de euros (R$ 504 milhões), valor próximo ao que o clube espera receber do Arsenal pelo brasileiro. O meia Bruno Guimarães está cada vez mais próximo de reforçar o Arsenal . Com isso, o Newcastle corre para contratar uma reposição à altura e o nome mais visado, no momento, é o dinamarquês Victor Froholdt, do Porto. A informação é da 'ESPN'.O jogador tem se destacado no time português e é figura constante na seleção do seu país. O atleta tem contrato até junho de 2030 e sua multa está avaliada em 85 milhões de euros (R$ 504 milhões), valor próximo ao que o clube espera receber do Arsenal pelo brasileiro.

A operação envolvendo Bruno Guimarães deverá ser na faixa de 80 milhões de libras (cerca de R$ 551 milhões). O Newcastle fez muita resistência, mas o desejo do atleta de se transferir prevaleceu.

Negociação quase fechada

A expectativa é que Bruno Guimarães faça exames médicos e assine com a equipe londrina ainda nesta quarta-feira (5). Ele deve se despedir dos companheiros do Newcastle nas próximas horas.