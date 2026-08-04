Gianni Infantino, atual presidente da FifaJia Haocheng / AFP
Cidades dos EUA cobram milhões da Fifa por promessa antes da Copa
Comitês das sedes afirmam que entidade prometeu repasse de 1 milhão de dólares para projetos de legado
Cidades dos EUA cobram milhões da Fifa por promessa antes da Copa
Comitês das sedes afirmam que entidade prometeu repasse de 1 milhão de dólares para projetos de legado
Ex-presidente da Fifa indica nome para substituir Infantino
Joseph Blatter afirmou que chegou o momento de uma mulher comandar a entidade e reforçou as críticas à gestão atual do mandatário
Júnior dispara contra trabalho de José Boto: 'Quero ver resultados'
Ídolo do Flamengo lembrou contratação de Emerson Royal, em meio a debates sobre a postura do dirigente na negociação por Almada
Diego Ribas vê Flamengo bem servido, mas abre portas para Almada
Ex-apoiador, de 41 anos, defendeu o Rubro-Negro até encerrar sua carreira em 2022; Ex-camisa 10 abordou a possível contratação do argentino
Vozinha celebra chegada ao Colo-Colo e explica decisão
O goleiro cabo-verdiano, que se destacou na Copa do Mundo de 2026, contou que sempre acreditou que era um jogador de time grande
Palmeiras fecha semestre com déficit três vezes maior que do Flamengo
Clube paulista divulgou o balanço financeiro dos seis primeiros meses de 2026 e, com ele, expôs uma receita negativa de R$ 124 milhões
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.