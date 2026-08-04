Leila Pereira é a presidente do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Leila Pereira é a presidente do PalmeirasCesar Greco / Palmeiras

Publicado 04/08/2026 16:52 | Atualizado 04/08/2026 16:57

São Paulo - Encerrado o primeiro semestre do futebol brasileiro em 2026, o Palmeiras divulgou seu balanço financeiro do ano até aqui. No documento, o clube paulista tornou pública uma receita negativa de R$ 124 milhões desde janeiro. O déficit é quase quatro vezes maior que o do Flamengo

Principal adversário do clube paulista na disputa do título do Brasileirão, o Rubro-Negro já havia publicado o seu balanço anteriormente. Nele, a receita também ficou negativa, mas em R$ 33,8 milhões.

No início do ano, o Palmeiras havia projetado um déficit de apenas R$ 19 milhões para este período. No entanto, esbarrou na pausa para a Copa do Mundo, já que atribuiu o "tropeço" nas contas à redução nos ganhos de bilheteria e direitos de transmissão durante o recesso do meio do ano.

A receita bruta também expôs diferenças entre os rivais. Enquanto o Flamengo registrou a entrada de R$ 839 milhões, um crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período em 2025, o Alviverde somou R$ 546,59 milhões no recorte.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Gabriel Salotti