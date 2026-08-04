Leila Pereira é a presidente do PalmeirasCesar Greco / Palmeiras
Palmeiras fecha semestre com déficit três vezes maior que do Flamengo
Clube paulista divulgou o balanço financeiro dos seis primeiros meses de 2026 e, com ele, expôs uma receita negativa de R$ 124 milhões
Palmeiras fecha semestre com déficit três vezes maior que do Flamengo
Clube paulista divulgou o balanço financeiro dos seis primeiros meses de 2026 e, com ele, expôs uma receita negativa de R$ 124 milhões
Ainda com desfalques, Fluminense faz último treino antes de clássico
Tricolor e Vasco ficaram no empate sem gols no primeiro jogo no último sábado (1º); duelo vale vaga nas quartas da Copa do Brasil
João Fonseca enfrentará ex-número 3 do mundo no Masters 1000 de Montreal
Tenista brasileiro já venceu o adversário da estreia por 2 sets a 1 na Copa Davis do ano passado
Vídeo! Marcelo visita CT do Fluminense na véspera de 'decisão'
Ex-lateral-esquerdo compareceu ao local um dia antes do jogo contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, que será no Maracanã
Ex-meia do Botafogo decide se aposentar do futebol aos 37 anos
Nicolás Lodeiro comunicou decisão ao elenco do Nacional-URU; uruguaio teve passagem marcante pelo clube carioca e virou ídolo nos EUA
Barcelona confirma a contratação de atacante brasileira
Em negociação histórica para o clube catalão, a jogadora da Seleção firmou vínculo válido até 2030; ela estava no Manchester City
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.