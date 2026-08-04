Ferran Torres durante partida da Espanha na Copa do Mundo - Carl de Souza / AFP

Ferran Torres durante partida da Espanha na Copa do MundoCarl de Souza / AFP

Publicado 04/08/2026 16:15





"O Barça tem que mostrar que me quer. Eles podem vir negociar e, no fim, tudo será discutido", disse o jogador ao 'Sportico'.



O jogador tem contrato com o Barcelona até o fim da temporada 2026/27 e entrou na mira do Paris Saint-Germain. No entanto, o clube catalão não pretende colocá-lo no mercado e só discutirá uma transferência caso o próprio atleta manifeste o desejo de sair. O herói do título da Espanha na Copa do Mundo, Ferran Torres , vive um futuro incerto no Barcelona. O atacante de 26 anos comentou sobre a permanência no clube catalão e deixou claro que espera uma definição da diretoria sobre seu futuro."O Barça tem que mostrar que me quer. Eles podem vir negociar e, no fim, tudo será discutido", disse o jogador ao 'Sportico'.O jogador tem contrato com o Barcelona até o fim da temporada 2026/27 e entrou na mira do Paris Saint-Germain. No entanto, o clube catalão não pretende colocá-lo no mercado e só discutirá uma transferência caso o próprio atleta manifeste o desejo de sair.

A intenção do Barcelona é abrir negociações para renovar o contrato de Ferran após o fechamento da janela de transferências, em setembro. O atleta também comentou sobre o interesse da equipe francesa.



"É sempre bom que essas equipes te queiram. Eu tenho contrato com o Barcelona. É verdade que no futebol nunca se sabe o que pode acontecer, mas o bom é que tenho contrato e posso esperar, decidir de minha parte", completou.



Revelado pelo Valencia, Ferran Torres chegou ao Barcelona em 2021, após passagem pelo Manchester City. Na temporada 2025/26, o atacante marcou 21 gols em 49 partidas. Desde que chegou ao clube catalão, soma 65 gols em 207 jogos.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Gabriel Salotti