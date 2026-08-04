Ferran Torres durante partida da Espanha na Copa do MundoCarl de Souza / AFP
"O Barça tem que mostrar que me quer. Eles podem vir negociar e, no fim, tudo será discutido", disse o jogador ao 'Sportico'.
O jogador tem contrato com o Barcelona até o fim da temporada 2026/27 e entrou na mira do Paris Saint-Germain. No entanto, o clube catalão não pretende colocá-lo no mercado e só discutirá uma transferência caso o próprio atleta manifeste o desejo de sair.
"É sempre bom que essas equipes te queiram. Eu tenho contrato com o Barcelona. É verdade que no futebol nunca se sabe o que pode acontecer, mas o bom é que tenho contrato e posso esperar, decidir de minha parte", completou.
Revelado pelo Valencia, Ferran Torres chegou ao Barcelona em 2021, após passagem pelo Manchester City. Na temporada 2025/26, o atacante marcou 21 gols em 49 partidas. Desde que chegou ao clube catalão, soma 65 gols em 207 jogos.
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