Dinâmica com o Rayan, sobre Brasil ou Inglaterra - Reprodução/X @brfootball

Dinâmica com o Rayan, sobre Brasil ou InglaterraReprodução/X @brfootball

Publicado 04/08/2026 16:14

Rio - Ex-jogador do Vasco da Gama , Rayan participou de uma dinâmica sobre a sua preferência envolvendo o Brasil e a Inglaterra, os dois países que o jovem viveu. Os torcedores se divertiram com as respostas do atleta do Bournemouth. Ele vem recebendo muitos elogios no seu clube.

O brasileiro chegou na Inglaterra em Janeiro de 2026, logo após amargar o vice-campeonato na Copa do Brasil pelo Vasco. Mesmo após sete meses morando na Inglaterra, ele ainda está se habituando ao idioma, cultura e clima do local, esse fato ficou evidente em suas respostas.

"Ainda não assisti ao vídeo completo, mas já estou convencido de que ele prefere tudo do Brasil." disse um usuário inglês por meio do "X", o antigo Twitter.

VEJA O VÍDEO

Rayan picks between Brazil and England pic.twitter.com/naAJ9MQuit — B/R Football (@brfootball) August 3, 2026

Perguntas e respostas

O reportér iniciou o questionário perguntando sobre qual culinária Rayan preferia, sem hesitar o atleta falou Brasil, alegando que o tempero da comida local era muito apimentada.

A pergunta seguinte foi sobre o clima, novamente sua resposta foi favorável a sua terra natal, pela falta costume com um clima tão frio e chuvoso.

Depois, qual estilo musical o atleta gostava mais de ouvir. Ele escolheu o Brasil, porém, dessa vez, o jogador afirmou que também gostava de ouvir música inglesa.

O brasileiro também foi questionado sobre as cidades, e novamente escolheu o país sul-americano, dentro da lógica climática. Essa é normalmente a maior questão de adaptação para os atletas do Brasil, que atuam em solo inglês.

Na quinta pergunta, enfim, Rayan deu o braço a torcer para os ingleses e afirmou que eles são mais estilosos. A justificativa é o estilo casual utilizado por lá, mais elegante de acordo com o jogador.

Equilibrando as escolhas, o ponta escolheu novamente Inglaterra na temática de filmes e séries. Ele afirmou que "Peaky Blinders" é a sua séria favorita.

Dentro do campo esportivo, o repórter perguntou qual o melhor estádio que ele havia jogado em sua vida. Rayan escolheu o Emirates Stadium, estádio do clube londrino, Arsenal.

Sobre as torcidas, a escolha foram os torcedores brasileiros. Elogiou os locais mas admitiu que no Brasil as pessoas são mais intensas e passionais.

Por fim, o entrevistador pergunta qual seleção tem a camisa mais bonita: Inglaterra ou Brasil? Obviamente, Rayan escolheu o Brasil, e justificou com bom humor que era por conta das cinco estrelas acima do escudo, gerando diversas gargalhadas.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato