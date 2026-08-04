Dinâmica com o Rayan, sobre Brasil ou InglaterraReprodução/X @brfootball

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João André Pombo
Rio - Ex-jogador do Vasco da Gama, Rayan participou de uma dinâmica sobre a sua preferência envolvendo o Brasil e a Inglaterra, os dois países que o jovem viveu. Os torcedores se divertiram com as respostas do atleta do Bournemouth. Ele vem recebendo muitos elogios no seu clube.
O brasileiro chegou na Inglaterra em Janeiro de 2026, logo após amargar o vice-campeonato na Copa do Brasil pelo Vasco. Mesmo após sete meses morando na Inglaterra, ele ainda está se habituando ao idioma, cultura e clima do local, esse fato ficou evidente em suas respostas.
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"Ainda não assisti ao vídeo completo, mas já estou convencido de que ele prefere tudo do Brasil." disse um usuário inglês por meio do "X", o antigo Twitter.
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Perguntas e respostas

O reportér iniciou o questionário perguntando sobre qual culinária Rayan preferia, sem hesitar o atleta falou Brasil, alegando que o tempero da comida local era muito apimentada.
A pergunta seguinte foi sobre o clima, novamente sua resposta foi favorável a sua terra natal, pela falta costume com um clima tão frio e chuvoso.
Depois, qual estilo musical o atleta gostava mais de ouvir. Ele escolheu o Brasil, porém, dessa vez, o jogador afirmou que também gostava de ouvir música inglesa.
O brasileiro também foi questionado sobre as cidades, e novamente escolheu o país sul-americano, dentro da lógica climática. Essa é normalmente a maior questão de adaptação para os atletas do Brasil, que atuam em solo inglês.
Na quinta pergunta, enfim, Rayan deu o braço a torcer para os ingleses e afirmou que eles são mais estilosos. A justificativa é o estilo casual utilizado por lá, mais elegante de acordo com o jogador.
Equilibrando as escolhas, o ponta escolheu novamente Inglaterra na temática de filmes e séries. Ele afirmou que "Peaky Blinders" é a sua séria favorita.
Dentro do campo esportivo, o repórter perguntou qual o melhor estádio que ele havia jogado em sua vida. Rayan escolheu o Emirates Stadium, estádio do clube londrino, Arsenal.
Sobre as torcidas, a escolha foram os torcedores brasileiros. Elogiou os locais mas admitiu que no Brasil as pessoas são mais intensas e passionais.
Por fim, o entrevistador pergunta qual seleção tem a camisa mais bonita: Inglaterra ou Brasil? Obviamente, Rayan escolheu o Brasil, e justificou com bom humor que era por conta das cinco estrelas acima do escudo, gerando diversas gargalhadas.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato