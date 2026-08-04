Rúben Amorim é o novo técnico do MilanDivulgação / Milan

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Novo técnico do Milan, o português Rúben Amorim prometeu dar continuidade ao legado do lendário Franco Baresi no clube. O ex-zagueiro faleceu na semana passada e reuniu ídolos do clube e uma legião de torcedores em seu funeral.
"Quando você conversa com os funcionários do clube sobre o Franco (Baresi), você os vê com lágrimas nos olhos", disse o treinador de 41 anos, nesta terça-feira (4), após a cerimônia.
"O Franco dava tudo pela equipe. Não posso prometer resultados, mas posso prometer que darei continuidade ao seu legado", acrescentou o treinador em Perth, na Austrália, onde o Milan enfrentará sua maior rival, a Inter de Milão, em amistoso na quarta-feira (5).
A missão de Amorim para 2026/27 será levar o "Rossonero" de volta ao top 4 da Serie A, sinônimo de classificação para a Liga dos Campeões, um objetivo que escapou da equipe na última temporada.
O primeiro jogo do português no comando do Milan foi o empate em 2 a 2 contra o Celtic, da Escócia, em amistoso disputado em Glasgow no mês passado.