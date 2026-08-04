Rúben Amorim é o novo técnico do Milan - Divulgação / Milan

Rúben Amorim é o novo técnico do MilanDivulgação / Milan

Publicado 04/08/2026 16:07

"Quando você conversa com os funcionários do clube sobre o Franco (Baresi), você os vê com lágrimas nos olhos", disse o treinador de 41 anos, nesta terça-feira (4), após a cerimônia.

"O Franco dava tudo pela equipe. Não posso prometer resultados, mas posso prometer que darei continuidade ao seu legado", acrescentou o treinador em Perth, na Austrália, onde o Milan enfrentará sua maior rival, a Inter de Milão, em amistoso na quarta-feira (5).

A missão de Amorim para 2026/27 será levar o "Rossonero" de volta ao top 4 da Serie A, sinônimo de classificação para a Liga dos Campeões, um objetivo que escapou da equipe na última temporada.

O primeiro jogo do português no comando do Milan foi o empate em 2 a 2 contra o Celtic, da Escócia, em amistoso disputado em Glasgow no mês passado.