Ter Stegen tem contrato com o Barcelona até 2028 - Cesar Manso / AFP

Ter Stegen tem contrato com o Barcelona até 2028Cesar Manso / AFP

Publicado 04/08/2026 14:59

Rio - O Barcelona anunciou nesta terça-feira (4) que emprestou o goleiro alemão Marc-André Ter Stegen ao Ajax "até 30 de junho de 2027". Ele deixará novamente o clube 'blaugrana' depois de ter sido emprestado em janeiro ao Girona, pelo qual fez apenas dois jogos até sofrer uma lesão que o afastou dos gramados pelo restante da temporada e o deixou de fora da Copa do Mundo.

Os problemas físicos prejudicaram as últimas duas temporadas do arqueiro, que chegou ao Barça em 2014. No Ajax, ele reencontrará o técnico Míchel Sánchez, que o levou ao Girona.



"Marc tem um histórico excepcional e suas qualidades são amplamente reconhecidas. Ele é um excelente reforço para o nosso elenco", afirmou o diretor esportivo do Ajax, Jordi Cruyff, com quem Ter Stegen já trabalhou no Barcelona.



O goleiro, que conquistou sete títulos do Campeonato Espanhol e uma Liga dos Campeões pelo Barça, tem contrato com o clube catalão até 2028.

* As informações são da AFP