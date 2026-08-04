O Tottenham, que lutou contra o rebaixamento do Campeonato Inglês na última temporada, segue monitorando o mercado para investir em reforços, e o alvo da vez é Savinho. No entanto, o Manchester City, clube do jogador, pede a bolada de 60 milhões de euros (cerca de R$ 354 milhões) para liberá-lo. A negociação se desenrola há meses, mas ficou distante nas últimas semanas.
A informação é do jornalista Bruno Andrade, da 'ESPN'. O Tottenham já havia tentado contratar o atleta na última janela do meio do ano. Entretanto, o clube não quis se desfazer dele.
Savinho é um ponta-direita de 24 anos. Foi revelado pelo Atlético-MG em 2020 e desde então, passou por clubes como PSV e Girona, até chegar ao Manchester City, em 2024, onde marcou sete gols e 16 assistências em 84 partidas.
O contrato do jogador dura até 2031, mas ele já havia manifestado, no fim do mês de julho, a sua vontade de sair do atual time, por entender que está recebendo poucos minutos e desejar uma equipe onde tivesse mais destaque.
Radar no mercado
Além de Savinho, o Tottenham também avalia a contratação do atacante Andreas Schjelderup, do Benfica, que foi um destaques da seleção norueguesa contra o Brasil. O preço estimado pelos portugueses é de 55 milhões de euros (R$ 321 milhões).
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