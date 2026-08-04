Rio - Apresentado como novo treinador do Joinville, Diego Souza, de 41 anos, viveu um momento inusitado, nesta terça-feira (4). O presidente Derian Campos ao passar ao lado do ex-jogador, puxou uma maçaneta de uma porta ao lado do local da coletiva, porém, o objeto caiu no chão. A situação repercutiu na internet, principalmente pela reação do atleta, que atuou nos quatro grandes clubes do Rio.
O técnico iniciante foi contratado até o fim de 2026, visando a Copa Santa Catarina, o campeão ganha vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro ou para Copa do Brasil. Atualmente, a equipe catarinense joga a Segundona do Estadual e está sem um calendário nacional.
Os internautas disseram em tom sarcástico que a reação do Diego Souza ao ver a porta sem maçaneta foi de desespero. "Olha só a cara do Diego Souza vendo aonde ele foi se meter hahaha" disse um usuário por meio do "X", o antigo Twitter.
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Pelo amor de Deus que situação mano. Kkkkkkkkkkkkkkk
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