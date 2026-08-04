Vini Jr em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Vini Jr em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 04/08/2026 13:27

Apesar disso, o posicionamento do Real Madrid é claro: não irá aumentar o valor oferecido para ampliar o vínculo com o brasileiro. Com isso, para um acordo entre as partes, o atacante, de 26 anos, terá que ceder.

O gigante espanhol teria oferecido algo em torno de 22 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões) por temporada. Vini recebe cerca de 17,5 milhões (algo em torno de R$ 102 milhões) e deseja 30 milhões de euros (R$ 176 milhões).

A situação, que já virou um impasse pode significar o fim do ciclo de Vini Jr, no clube. O staff do brasileiro entende que o atacante deve receber a valorização por tudo que fez pelo Real Madrid. Ele conquistou duas Ligas dos Campeões com protagonismo pelo clube.

Vini Jr tem contrato até junho de 2027 e poderá assinar um pré-contrato em janeiro. O Arsenal tem interesse na sua contratação, e caso não haja acordo, o Real Madrid irá avaliar a possibilidade de uma transferência.