Galvão Bueno analisou momento do futebol brasileiro - Divulgação/SBT

Galvão Bueno analisou momento do futebol brasileiroDivulgação/SBT

Publicado 04/08/2026 12:06

Rio - Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é o grande time do futebol do país neste momento. Essa é a opinião do narrador Galvão Bueno, que citou a má fase do Flamengo , que venceu a Série A e a Libertadores no ano passado.

"O Palmeiras é o grande time do momento. O Flamengo dividia muito (o protagonismo com o Palmeiras), mas não está tão bem", afirmou em participação no "SBT".

O Palmeiras lidera o Brasileiro com oito pontos de vantagem sobre o Flamengo. O Alviverde tem uma partida a mais que o Rubro-Negro. Os dois clubes estão vivos nas oitavas de final da Libertadores e a equipe paulista ainda tem chances de ser campeã da Copa do Brasil, competição que os cariocas já foram eliminados.

Galvão Bueno, de 76 anos, é torcedor assumido do Flamengo. Lenda do jornalismo esportivo brasileiro, ele teve a honra de narrar o maior título da história do clube em 1981, o Mundial conquistado pela geração de Zico, Júnior e cia.