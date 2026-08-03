Rio - Em meio a um momento de mais pressão na temporada, o Flamengo valorizou os números do técnico Leonardo Jardim. O português assumiu o cargo no início de março. De lá para cá, foram 29 partidas (contabilizando os amistosos), além do W.O. contra o Independiente Medellín (COL).
Dessa forma, no total, são 19 vitórias, oito empates e apenas três derrotas. Isso representa um aproveitamento de de 72,2%.
"Com o português no comando, foram 56 gols com bola rolando, sendo que 24 aconteceram no primeiro tempo e 32 na etapa final. A equipe também mostrou eficiência nas finalizações, com 45 gols anotados dentro da área e 11 de fora, representando quase 20% do total", escreveu o Flamengo.
"Outro aspecto do trabalho é a utilização do elenco. Leonardo Jardim já deu oportunidades a 35 jogadores diferentes, incluindo 12 atletas formados nas categorias de base do Flamengo, reforçando a integração entre os Garotos do Ninho e o elenco principal", prosseguiu o clube.
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