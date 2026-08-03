Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 03/08/2026 21:45

Rio - Em meio a um momento de mais pressão na temporada , o Flamengo valorizou os números do técnico Leonardo Jardim. O português assumiu o cargo no início de março. De lá para cá, foram 29 partidas (contabilizando os amistosos), além do W.O. contra o Independiente Medellín (COL).

Dessa forma, no total, são 19 vitórias, oito empates e apenas três derrotas. Isso representa um aproveitamento de de 72,2%.

"Com o português no comando, foram 56 gols com bola rolando, sendo que 24 aconteceram no primeiro tempo e 32 na etapa final. A equipe também mostrou eficiência nas finalizações, com 45 gols anotados dentro da área e 11 de fora, representando quase 20% do total", escreveu o Flamengo.



"Outro aspecto do trabalho é a utilização do elenco. Leonardo Jardim já deu oportunidades a 35 jogadores diferentes, incluindo 12 atletas formados nas categorias de base do Flamengo, reforçando a integração entre os Garotos do Ninho e o elenco principal", prosseguiu o clube.

Momento na temporada

O primeiro jogo oficial do Flamengo após a Copa do Mundo foi contra a Chapecoense, no dia 22 de julho. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu por 4 a 0 sem dificuldade.

Na sequência, porém, o Rubro-Negro enfrentou São Paulo e Internacional e teve atuações que deixaram a desejar. Os dois jogos terminaram empatados em 1 a 1.