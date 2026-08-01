José Boto é o diretor técnico de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

José Boto é o diretor técnico de futebol do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 01/08/2026 13:30

Flamengo. Segundo informações do 'ge', o momento é marcado por cobranças ao trabalho de Leonardo Jardim, desgaste envolvendo o diretor de futebol José Boto e atritos entre a comissão técnica e o departamento médico.



Internamente, parte da diretoria entende que a equipe perdeu características apresentadas na passagem de Filipe Luís, especialmente o controle das partidas e a consistência defensiva. Apesar da relação estável entre elenco e treinador, ainda há a percepção de que os atletas seguem em processo de adaptação ao modelo de jogo implantado pelo português.

Rio - A retomada da temporada trouxe à tona um ambiente de insatisfação nos bastidores do. Segundo informações do 'ge', o momento é marcado por cobranças ao trabalho de Leonardo Jardim, desgaste envolvendo o diretor de futebol José Boto e atritos entre a comissão técnica e o departamento médico.Internamente, parte da diretoria entende que a equipe perdeu características apresentadas na passagem de Filipe Luís, especialmente o controle das partidas e a consistência defensiva. Apesar da relação estável entre elenco e treinador, ainda há a percepção de que os atletas seguem em processo de adaptação ao modelo de jogo implantado pelo português.

José Boto também enfrenta um cenário desgastante na Gávea. O dirigente é alvo de críticas pela relação distante com jogadores e funcionários, quadro que se intensificou desde a saída de Filipe Luís. Mesmo com o respaldo do presidente Luiz Eduardo Baptista (Bap), sua permanência para 2027 é vista como improvável nos bastidores.



Outro ponto de tensão envolve o departamento médico. Leonardo Jardim já manifestou publicamente incômodo com a demora na recuperação de atletas como Pulgar e Léo Ortiz, situação que ampliou o atrito entre as áreas.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza