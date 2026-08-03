Varela em ação pelo Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Varela em ação pelo FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 03/08/2026 16:06 | Atualizado 03/08/2026 16:11

Rio - Varela, recentemente, completou quatro anos de Flamengo . Em entrevista ao site do clube, o lateral-direito fez um balanço da trajetória no Rubro-Negro e abordou o sentimento de pertencimento.

"Estou muito contente. Foram quatro anos de muito aprendizado, quatro anos em que aproveitei muito cada temporada. O ano passado foi um pouco especial para mim, mas, hoje, com mais de 150 jogos, sinto que o Flamengo já é a minha casa. Estou muito feliz aqui", disse Varela.

O uruguaio foi anunciado como reforço do Flamengo no dia 30 de julho de 2022. Com o manto, ele já conquistou duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, três Campeonatos Cariocas, duas Taças Guanabara, uma Supercopa Rei, um Dérbi das Américas da Fifa e uma Copa Challenger da Fifa.

"Tudo mudou nesse tempo. Minha filha é carioca e isso também mudou a nossa perspectiva. Hoje existe a possibilidade da minha família continuar vivendo aqui no futuro, quando eu me aposentar", contou o lateral-direito.