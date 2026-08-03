Rio — O meia-atacante Thiago Almada, do Atlético de Madrid, um dos alvos do Flamengo nesta janela de transferências, chegou a um acordo com o River Plate e deve reforçar a equipe argentina em breve, restando apenas acertos finais entre os clubes. A informação é do jornalista César Luis Merlo, especializado em transferências internacionais.
O Rubro-Negro chegou a ficar perto de sacramentar a compra. Apesar disso, está pesando para Almada a preferência da sua família em retornar à Argentina.
O clube espanhol desembolsou 21 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões à época) para adquirir 50% dos direitos econômicos do meia em julho do ano passado.
Thiago Almada já passou pelo futebol brasileiro, em 2024. Naquele ano, foi destaque e levantou os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. Em 2025/26, fez quatro gols e deu duas assistências em 40 jogos pelo Atlético de Madrid, sendo 18 como titular.
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