Evander está na mira do Flamengo - Jeff Dean / AFP

Evander está na mira do FlamengoJeff Dean / AFP

Publicado 03/08/2026 12:30 | Atualizado 03/08/2026 12:40

Revelado pelo Vasco, o jogador é um dos destaques do futebol dos Estados Unidos. Na atual temporada, o brasileiro entrou em campo em 20 partidas e anotou 11 gols. O interesse do Flamengo no atleta não é de agora, ele é observado há algumas temporadas.

O Flamengo estava bastante otimista em relação a contratação de Thiago Almada, porém, o argentino deu preferência para voltar ao futebol do seu país. Ele está perto de deixar o Atlético de Madrid.

O Rubro-Negro trata a contratação de um apoiador como fundamental para a atual janela de transferências. O clube carioca deseja alguém para revezar ou ser uma opção para Arrascaeta.