Evander está na mira do FlamengoJeff Dean / AFP
Ex-Vasco se torna 'Plano B' de Flamengo a Almada
Argentino ficou mais próximo do River Plate, enquanto isso, o Rubro-Negro avalia a contratação de apoiador, que atua no futebol dos Estados Unidos
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