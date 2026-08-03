Evander está na mira do FlamengoJeff Dean / AFP

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Pedro Logato
Rio - Com a contratação de Thiago Almada encaminhada pelo River Plate, o Flamengo busca opções para o meio-campo. De acordo com informações da "ESPN", o Rubro-Negro avalia a possibilidade de contratar Evander, de 28 anos, que atua no FC Cincinnati.
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Revelado pelo Vasco, o jogador é um dos destaques do futebol dos Estados Unidos. Na atual temporada, o brasileiro entrou em campo em 20 partidas e anotou 11 gols. O interesse do Flamengo no atleta não é de agora, ele é observado há algumas temporadas.
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O Flamengo estava bastante otimista em relação a contratação de Thiago Almada, porém, o argentino deu preferência para voltar ao futebol do seu país. Ele está perto de deixar o Atlético de Madrid.
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O Rubro-Negro trata a contratação de um apoiador como fundamental para a atual janela de transferências. O clube carioca deseja alguém para revezar ou ser uma opção para Arrascaeta.