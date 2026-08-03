Matías Viña em ação pelo River Plate - Reprodução / Instagram @riverplate

Matías Viña em ação pelo River PlateReprodução / Instagram @riverplate

Publicado 03/08/2026 15:41

Argentina - O uruguaio Matías Viña vive um momento de desconforto no River Plate. A equipe argentina, à qual o lateral-esquerdo foi emprestado pelo Flamengo em janeiro deste ano, passa por uma crise interna e afastou o atleta de jogos e treinamentos.

Segundo a jornalista Raisa Simplício, o River tentou devolver o defensor ao Rubro-Negro no meio deste ano, antes do fim do empréstimo, que tem duração até dezembro. Em resposta, o clube carioca afirmou que somente aceitaria a devolução mediante o pagamento da multa estipulada no contrato.

Com isso, o clube argentino escolheu colocar o jogador na "geladeira". Matías Viña não entra em campo desde antes da pausa para a Copa do Mundo — vale lembrar que ele teve minutos consistentes no primeiro semestre — e vem treinando separado da equipe.

O River Plate quer evitar que o uruguaio bata metas previstas no empréstimo junto ao Mais Querido, já que o cumprimento delas o obrigaria a comprar o jogador em definitivo.

Em paralelo, o time argentino joga com o zagueiro Lautaro Rivero improvisado na lateral esquerda, pois não tem um reserva de ofício para a posição, após a lesão do titular Marcos Acuña e algumas saídas no elenco. Ainda assim, escolhe não escalar Viña, que aguarda o fim do empréstimo para retornar ao Flamengo.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria