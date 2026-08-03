Matías Viña em ação pelo River PlateReprodução / Instagram @riverplate
Flamengo recusa devolução e Viña seguirá afastado no River Plate
Clube argentino não quer escalar o lateral-esquerdo, emprestado pelo Rubro-Negro, para evitar obrigação de compra
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Paquetá relembra lesão e revela ansiedade por retorno no Flamengo
Meio-campista se machucou na segunda fase da Copa do Mundo, no duelo entre Brasil e Japão
Flamengo tem até sábado para incluir reforços na lista da Libertadores
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Atacante tem apresentado boa evolução em recuperação de lesão no joelho esquerdo
Ex-Vasco se torna 'Plano B' de Flamengo a Almada
Argentino ficou mais próximo do River Plate, enquanto isso, o Rubro-Negro avalia a contratação de apoiador, que atua no futebol dos Estados Unidos
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