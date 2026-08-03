Jogadores do River Plate lamentam sequência de derrotasAlejandro Pagni / AFP
Próximo de Almada, River Plate vive crise e Coudet balança no cargo
Clube argentino disputa com o Flamengo a contratação do ex-Botafogo
Próximo de Almada, River Plate vive crise e Coudet balança no cargo
Clube argentino disputa com o Flamengo a contratação do ex-Botafogo
Torcedores invadem exame antidoping para tirar foto com jogador
Situação inusitada com Matheus Pereira, do Cruzeiro, viralizou nas redes sociais; veja o vídeo
Paquetá relembra lesão e revela ansiedade por retorno no Flamengo
Meio-campista se machucou na segunda fase da Copa do Mundo, no duelo entre Brasil e Japão
Apesar de má fase, Hinestroza recebe apoio de comissão do Vasco
Contratado no início do ano, colombiano ficou no banco nas últimas três partidas do Cruz-Maltino e ainda não engrenou
Flamengo tem até sábado para incluir reforços na lista da Libertadores
Rubro-Negro aguarda definição da novela Thiago Almada para avançar em outras frentes no mercado
Felipe Melo sonha alto com o Americano: 'Série A do Brasileiro'
Ex-volante é um dos investidores da SAF do clube de Campos dos Goytacazes, que acabou de garantir o retorno à primeira divisão do Campeonato Carioca
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.