Jogadores do River Plate lamentam sequência de derrotasAlejandro Pagni / AFP

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João Vitor Cravo
Argentina - Perto de um acordo com o meia Thiago Almada, o River Plate vive momento de crise nos bastidores. Com a sequência de derrotas após a pausa para a Copa do Mundo, o clube argentino bateu uma marca negativa centenária e o treinador Eduardo Coudet pode estar com os dias contados.
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Desde a volta do Mundial, foram quatro resultados adversos nas quatro primeiras rodadas do Clausura (o segundo turno do Campeonato Argentino), contra Aldosivi, Barracas Central, Gimnasia e Rosario. O desempenho levou o River à última posição do Grupo B e dificultou as chances de uma vaga no mata-mata.
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Se somadas ao vice para o Belgrano, na final do Apertura (o primeiro turno do Argentino), as derrotas totalizam uma sequência de cinco resultados negativos em competições nacionais. Esta é a primeira vez desde 1911 que o River Plate perde esta quantidade de jogos seguidos no futebol local.
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Com isso, a torcida do time argentino pede a demissão de Coudet, que assumiu em março, e a contratação de Ramon Díaz, ex-Vasco e Corinthians. O segundo foi o comandante da conquista da Libertadores de 1996, e está sem clube desde que deixou o Internacional no fim do ano passado.
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza