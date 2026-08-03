O abraço entre Agustín e Jonathan Dos Santos, ao fim da vitória do Nacional por 2 a 1 sobre o Progreso, no Uruguai, arrancou lágrimas dos dois, no domingo (2). Pai e filho, cada um vestindo a camisa do seu time se enfrentaram pela primeira vez, em momento raro no esporte.
Camisa 10 do Nacional, Agustín tem 18 anos e atua como meio-campista. Ele foi titular, enquanto o pai Jonathan, de 34, é atacante reserva do Progreso e não saiu do banco.
Mesmo sem os dois se esbarrarem dentro do campo, o duelo foi marcante para ambos, diante da possibilidade de pai e filho poderem dividir essa experiência única. A partida foi válida pela sétima rodada da primeira fase do Torneio Intermedio.
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