Agustín e Jonathan Dos Santos estavam em lados opostos pelo Torneio IntermedioReprodução de vídeo

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Hugo Perruso
O abraço entre Agustín e Jonathan Dos Santos, ao fim da vitória do Nacional por 2 a 1 sobre o Progreso, no Uruguai, arrancou lágrimas dos dois, no domingo (2). Pai e filho, cada um vestindo a camisa do seu time se enfrentaram pela primeira vez, em momento raro no esporte.
Camisa 10 do Nacional, Agustín tem 18 anos e atua como meio-campista. Ele foi titular, enquanto o pai Jonathan, de 34, é atacante reserva do Progreso e não saiu do banco.
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Mesmo sem os dois se esbarrarem dentro do campo, o duelo foi marcante para ambos, diante da possibilidade de pai e filho poderem dividir essa experiência única. A partida foi válida pela sétima rodada da primeira fase do Torneio Intermedio.

O encontro emocionante entre pai e filho

Depois do apito final, os dois foram se cumprimentar e o abraço emocionado tirou lágrimas dos dois. O momento especial também chamou a atenção de outros jogadores, que foram cumprimentá-los.
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Agustín publicou nas redes sociais uma foto ao lado do pai, ainda criança, no colo dele. Naquela época, Jonathan começava a carreira como jogador. "Um sonho realizado, eu te amo, pai".