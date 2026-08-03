Agustín e Jonathan Dos Santos estavam em lados opostos pelo Torneio Intermedio - Reprodução de vídeo

Agustín e Jonathan Dos Santos estavam em lados opostos pelo Torneio IntermedioReprodução de vídeo

Publicado 03/08/2026 12:35 | Atualizado 03/08/2026 16:53

Agustín e Jonathan Dos Santos, ao fim da vitória do Nacional por 2 a 1 sobre o Progreso, no Uruguai, arrancou lágrimas dos dois, no domingo (2). Pai e filho, cada um vestindo a camisa do seu time se enfrentaram pela primeira vez, em momento raro no

O abraço entre, ao fim da vitória do Nacional por 2 a 1 sobre o Progreso, no Uruguai, arrancou lágrimas dos dois, no domingo (2). Pai e filho, cada um vestindo a camisa do seu time se enfrentaram pela primeira vez, em momento raro no esporte

Camisa 10 do Nacional, Agustín tem 18 anos e atua como meio-campista. Ele foi titular, enquanto o pai Jonathan, de 34, é atacante reserva do Progreso e não saiu do banco.

Mesmo sem os dois se esbarrarem dentro do campo, o duelo foi marcante para ambos, diante da possibilidade de pai e filho poderem dividir essa experiência única. A partida foi válida pela sétima rodada da primeira fase do Torneio Intermedio.



Jonathan y Agustín, amor filial: afortunadamente, esto también es el fútbol. pic.twitter.com/fsT83e94hC — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) August 2, 2026

O encontro emocionante entre pai e filho



Depois do apito final, os dois foram se cumprimentar e o abraço emocionado tirou lágrimas dos dois. O momento especial também chamou a atenção de outros jogadores, que foram cumprimentá-los.



Agustín publicou nas redes sociais uma foto ao lado do pai, ainda criança, no colo dele. Naquela época, Jonathan começava a carreira como jogador. "Um sonho realizado, eu te amo, pai".





