Vozinha foi recebido por uma multidão de torcedores no aeroportoDivulgação / Colo-Colo
A demora causou incerteza sobre a ida do arqueiro ao clube. Ele, inclusive, chegou a negociar com o Berkane, do Marrocos, mas optou por manter o acordo já alinhado com os chilenos.
“Estou muito feliz por estar aqui, é uma grande honra. Quero agradecer o carinho e a paciência dos torcedores, nos vemos em breve”, disse o jogador, em entrevista na chegada ao país.
Com muita festa, Vozinha foi recebido por uma multidão no aeroporto. O goleiro, que estava livre no mercado, defendeu o Chaves, de Portugal, na temporada passada.
A chegada de Vozinha
Las primeras palabras de Vozinha en su arribo a Chile para incorporarse a Colo-Colo— Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026
Presentado por Jetour
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Vozinha's first words upon arriving in Chile to join Colo-Colo
Presented by Jetour
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As primeiras palavras da Vozinha ao chegar ao Chile para se juntar ao… pic.twitter.com/VjnkrcTQfJ
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