Vozinha foi recebido por uma multidão de torcedores no aeroportoDivulgação / Colo-Colo

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Theo Faria
Sensação da Copa do Mundo de 2026, Vozinha encerrou a novela e desembarcou no Chile na noite do último domingo (2) para assinar com o Colo-Colo. O goleiro cabo-verdiano havia adiado a apresentação três vezes para resolver problemas com a documentação.

A demora causou incerteza sobre a ida do arqueiro ao clube. Ele, inclusive, chegou a negociar com o Berkane, do Marrocos, mas optou por manter o acordo já alinhado com os chilenos.

“Estou muito feliz por estar aqui, é uma grande honra. Quero agradecer o carinho e a paciência dos torcedores, nos vemos em breve”, disse o jogador, em entrevista na chegada ao país.

Com muita festa, Vozinha foi recebido por uma multidão no aeroporto. O goleiro, que estava livre no mercado, defendeu o Chaves, de Portugal, na temporada passada.

A chegada de Vozinha